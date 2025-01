Bob e parchi gioco, così la Val di Fiemme culla i più piccoli

Ascolta ora 00:00 00:00

La Val di Fiemme si conferma una delle mete più amate dalle famiglie italiane per le vacanze sulla neve. E le ragioni non si limitano «solo» a una carrellata di piste adatte a muovere i primi passi con gli sci ai piedi, ma abbracciano anche un ricco palinsesto di attività e attrazioni pensate appositamente per i bambini. A partire dall'Alpine Coaster Gardoné, pista monorotaia da bob tra le montagne imbiancate dello Ski Center Latemar. Si trova a pochi passi dalla stazione a monte della cabinovia che sale da Predazzo, ed è una spettacolare discesa, lunga 980 metri che, adatta e amata dai bambini più avventurosi, si snoda tra salti, curve paraboliche e dossi, regalando adrenalina allo stato puro e panorami strepitosi.

A breve distanza dalla telecabina, un'altra avventura aspetta i più piccoli: la Foresta dei draghi. Si tratta di un percorso panoramico lungo 1,4 chilometri costellato di opere di land art, che raccontano leggende e storie fantastiche. Percorrerlo significa incamminarsi in una passeggiata di circa un'ora, tra boschi innevati e panorami da fiaba che, mentre svela la grande bellezza del contatto con la natura di montagna, stimola fantasia e creatività dei bambini. E sempre per loro la Val di Fiemme mette a disposizione ben quattro Ski-Kindergarte, tutti perfetti per muovere i primi passi sulla neve e ognuno diverso per tipo di anima e attività proposta.

Oltre alla Foresta dei draghi, c'è Cermislandia, sull'Alpe Cermis, che è un parco giochi sulla neve con ingresso libero dedicato ai personaggi fantastici delle montagne trentine, dove i bambini dai 3 ai 10 anni di età possono divertirsi, fare pupazzi di neve, scivolare felici e leggeri su gommoni e slittini.

Bip Club, invece, si trova a Pampeago, a circa dieci minuti di macchina da Tesero e alle pendici del Latemar, ed è un parco giochi a 2.000 metri di quota interamente vocato ai bambini. A loro offre un'area giochi esterna, con castelli, scivoli, una giostra di gommoni, palette e secchielli per creare sculture e pupazzi di neve, un campo scuola per imparare a muoversi con gli sci, una pista per slitte di 400 metri e un'area interna con personale dedicato e un'infinità di giochi. E, poi, c'è la Tana degli Gnomi e il Laricino Park, a Bellamonte, un'accoppiata magica per i bambini nella skiarea Alpe Lusia, poco distante da Predazzo,

La Tana degli Gnomi accoglie all'interno di una calda struttura in legno e prende per mano i bambini (dai 18 mesi in su), accompagnandoli in attività divertenti, laboratori creativi, racconti e giochi, tantissimi giochi, complice un personale qualificato e totalmente dedicato (per info e prenotazioni: infotanadeglignomi@gmail.com).

Il Laricino Baby Park, a pochi passi, invece è un parco giochi sulla neve e sotto il sole, a ingresso gratuito, aperto tutti i giorni fino a fine marzo (con orario 8.30-16.30) attrezzato con tapis roulant, percorsi a ostacoli e piccole gincane per insegnare in totale allegria e sicurezza i primi rudimenti dello sci. Per maggiori informazioni e dettagli: www.visitfiemme.it