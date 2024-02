"Bob Marley" le canta a tutti e la Buy non decolla con "Volare"

Bob Marley - One Love (foto) è un film (voto 6) che non si discosta molto da quel filone dei biopic musicali che, ultimamente, sta aggiungendo sempre più capitoli. D'altronde, cercare, in meno di due ore, di raccontare un personaggio complesso come Bob Marley non è impresa facile e anche questo titolo finisce per svolgere un compitino superficiale, sforzandosi solo di inserire più episodi possibili, ma senza osare mai. Tanto è bastato, però, per proiettarlo al primo posto dei film più visti del fine settimana con 1.207.885 euro. Parte molto bene anche il bellissimo La zona d'interesse (voto 8) di Jonathan Glazer, secondo con 773.743 euro, che racconta la banalità del male, ovvero la vita quotidiana della famiglia di Rudolf Höß, comandante di Auschwitz, che viveva con la moglie Hedwig e i figli in una villetta adiacente al famigerato campo di concentramento. Una vita borghese, quieta, tra problemi quotidiani, nel completo disinteresse di quello che avveniva al di là del muro. Non sono stati gli unici debutti in classifica. Ad esempio, è quarto (570.157 euro) Emma e il giaguaro nero (voto 6), film con l'anima green che racconta le peripezie di una ragazzina per salvare un giaguaro dagli avidi bracconieri. Una posizione più sotto per l'anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Esordio al settimo posto per l'horror Night Swim (voto 5), che sfrutta i soliti cliché del genere, ovvero il trasferimento di una famiglia in una casa, con piscina maledetta; una storia, però, che fa acqua da tutte le parti. Infine, solo decimo l'impalpabile Volare (voto 5), di e con Margherita Buy, mentre è fuori dai dieci Martedì e venerdì (voto 6).