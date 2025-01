Bonolis lascia Lucio Presta, il divorzio è definitivo. Il manager: "Hai incontrato la donna sbagliata"

Ascolta ora 00:00 00:00

Paolo Bonolis (foto) ha «divorziato» da Lucio Presta. Con un post ha annunciato l'interruzione del rapporto con la Arcobaleno Tre, società fondata dal manager. Nel mondo tv è una notizia dirompente, perché entrambi hanno fatto la storia, uno come conduttore e l'altro come creatore delle nostre star. Tra loro c'era una grande amicizia e un rapporto di 35 anni, interrotti bruscamente. Lo stesso che è accaduto lo scorso anno quando Amadeus ha chiuso, con roventi polemiche, il rapporto con la Arcobaleno Tre. Così, in maniera lapidaria, ha scritto Bonolis: «Dopo 35 anni di intensa collaborazione si interrompe da oggi il rapporto professionale con la Arcobaleno Tre».

Non si è fatta attendere la risposta di Presta: «Anche le persone perbene come te possono avere la sfortuna di incontrare la donna sbagliata e pagarne le conseguenze».

Il riferimento, evidente, è all'ex moglie di Bonolis, Sonia Bruganelli, e pare di capire che la decisione sia stata influenzata da lei che ha lavorato con l'ex marito nella società di produzione SDL. Negli ultimi tempi è stata invece protagonista in vetrina: da opinionista al Grande Fratello alla turbolenta partecipazione a Ballando con le Stelle (dove ha trovato l'amore con il ballerino Angelo Madonia) a Belve.

Prima che la notizia della rottura venisse diffusa,

Bruganelli aveva lanciato su Instagram un reel: «Quando un pagliaccio si trasferisce in un castello non diventa un re. È il castello che diventa un circo». Senza specificare a chi si riferisse. In ogni caso, parole di fuoco.