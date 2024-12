Accordo tra Simest e BF Spa per la crescita delle aziende di filiera

Ascolta ora 00:00 00:00

Simest, la società del Gruppo CDP per l’internazionalizzazione delle imprese e BF Spa, attiva, attraverso le sue controllate in diversi comparti della filiera agro-industriale e nel mercato di beni e servizi tecnologicamente avanzati agli agricoltori, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato a favorire nuovi investimenti, maggiore competitività - anche internazionale - e crescita sul mercato delle imprese della filiera agro-industriale.

L'accordo

Siglato da Federico Vecchioni, Amministratore Delegato di BF Spa e da Regina Corradini D’Arienzo, Amministratore Delegato di Simest, l'accordo arriva in un momento particolarmente favorevole per Simest, che sulla base degli indirizzi strategici del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha avviato il progetto “Filiere d’impatto”, a supporto della crescita e della competitività, anche in Italia, delle imprese appartenenti alle filiere italiane dei champion nazionali, tra cui c'è appunto BF.

Il progetto

Aderente al Piano Mattei per l'Africa ed in collaborazione con la Struttura di Missione per l’attuazione del Piano istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che individua la promozione delle esportazioni e degli investimenti tra gli ambiti di intervento; il "piano" ha l'obiettivo di fornire sostegno alle imprese italiane di filiera con interessi in Africa per investimenti in digitalizzazione, sostenibilità e rafforzamento della solidità patrimoniale, nonché nella formazione di manodopera qualificata proveniente dal continente africano.

Questo accordo, permetterà a Simest di individuare le esigenze delle delle imprese fornitrici in coerenza con gli obiettivi industriali di BF, aprendo l'accesso al credito agevolato per la realizzazione di investimenti in innovazione, sostenibilità e rafforzamento patrimoniale, a cui si potranno affiancare anche investimenti per la formazione di personale qualificato, l’inserimento in azienda di temporary manager a sostegno della transizione digitale ed ecologica, dell’innovazione dei processi e della sicurezza.

E ancora, la crescita sui mercati esteri con l’apertura di strutture, l’ottenimento di certificazioni e brevetti, consulenze specialistiche per progetti di internazionalizzazione, in linea con gli obiettivi di crescita di BF e in un’ottica di diversificazione e ampiamento delle quote di mercato.

Le parole degli Ad

Federico Vecchioni, Amministratore Delegato di BF, ha commentato:“ L’accordo siglato oggi con SIMEST costituisce un importante strumento di rafforzamento del nostro comparto e conferma la valenza strategica per il Gruppo BF dello sviluppo delle partnership, con l’obiettivo di creare sinergie verso approcci sempre più responsabili, sostenibili e tecnologicamente avanzati. Essere riconosciuti come uno dei soggetti chiave, motore dello sviluppo del settore agroindustriale, ci rende orgogliosi e consapevoli del nostro ruolo in questo particolare momento storico. BF è, infatti, protagonista nel progetto di sviluppo, unico nel suo genere, di internazionalizzazione del modello di business legato alla gestione della filiera genoma – prodotto alimentare di qualità in importanti aree del mondo quali Mediterraneo, il continente Sud Americano e l’est Europa ”.

Alle sue parole si sono unite quelle dell'Ad di Simest gruppo CDP, Regina Corradini D’Arienzo, che ha dichiarato: “ Il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese di filiera rappresenta uno dei principali obiettivi dell’azione di SIMEST, che tra le sue finalità strategiche ha il compito di incrementare il numero di imprese esportatrici con focus sulle PMI. Per questo motivo, l’accordo sottoscritto oggi con un primario attore come BF, assume una particolare rilevanza perché ci permette di affiancare le numerose imprese della filiera favorendo la realizzazione dei più adeguati investimenti industriali necessari ad accrescere la competitività sostenibile per una crescita internazionale e anche accompagnarle nella scelta delle geografie strategiche migliori" .