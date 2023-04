Azioni Ferrari in pole position per la rottura dei massimi

Il FTSE MIB 40 tocca, per la terza volta nel giro di pochissimo tempo, i 28mila punti. Riuscirà a rompere la resistenza? Al momento, siamo in una situazione di doppio massimo, ovvero una configurazione tecnica che potrebbe portare ad una inversione di tendenza. Ma non tutti i mali vengono per nuocere perché un ulteriore ritracciamento che pur mantenendosi sopra il minimo precedente potrebbe creare un triangolo simmetrico e, di conseguenza, una congestione. Siccome siamo ad aprile e il “Sell in May and Go Away” incombe potremmo anche ragionare di un mercato che accumula sotto quota 28.000 pronto a romperla il prossimo autunno.

Andiamo ad analizzare le azioni più interessanti, tenendo anche conto della stagionalità in cui ci troviamo: il periodo estivo è notoriamente uno dei meno favorevoli dell’anno in termini di tendenza rialzista. La prima delle azioni che andremo ad analizzare, però, fa eccezione: infatti stiamo parlando di un titolo che è un simbolo indiscusso del lusso a livello mondiale.

Si tratta di Ferrari, che per la sua importanza nasconde una tendenza rialzista implicita e, dopo più di un mese di orizzontalizzazione , ha finalmente rotto la resistenza.

Dopo il break out del massimo di venerdì 14 aprile, fissato a 259.7 euro, oggi il piccolo ritracciamento che vedete nel grafico ha creato uncino, accompagnato anche da un aumento di volumi, che potrebbe essere un indicatore del prossimo trend rialzista.

Analizziamo, poi, Brunello Cucinelli

Questo titolo sta mostrando una forza relativa impressionante: da luglio 2022 è cresciuto del +100%. Anche in questo caso, negli ultimi giorni, più precisamente dal 13 marzo ad oggi, abbiamo avuto un aumento di volumi consistente, seguito dall’uncino che vedete evidenziato nel grafico. Con questi segnali, ci sono tutti i presupposti che l’azione possa crescere ancora, quindi continueremo a monitorarla nei prossimi giorni.

Infine, parliamo di Geox

Dopo già stata protagonista nei giorni scorsi, Geox torna a farsi sentire. Ha rotto il triangolo di rovesciamento, uscendo dalla congestione, per tornare a salire. Col piccolo ritracciamento di oggi si palesa ancora la possibilità di acquistare a prezzi agevolati, ma non è tutto oro quello che luccica. Guardando i volumi vi accorgerete che gli stessi sono esigui, quindi, se proprio volete investire nel titolo, fatelo con il braccino corto.

