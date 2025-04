BF Spa, approvato il progetto di bilancio di esercizio 2024

Il Consiglio di Amministrazione di B.F. S.p.A. ha approvato oggi 24 aprile, il progetto di bilancio d’esercizio, il bilancio consolidato e la rendicontazione consolidata di sostenibilità al 31 dicembre 2024 che saranno resi disponibili nei termini di legge presso la sede della Società in Jolanda di Savoia, nel sito della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info”.

I risultati economici e finanziari

Rispetto alla relazione finanziaria consolidata al 31 dicembre 2023, l’area di consolidamento al 31 dicembre 2024 ha subito le seguenti variazioni:

• conferimento del ramo d’azienda del Consorzio Agrario di Siena in Consorzi Agrari d’Italia S.p.A. (“CAI”), con efficacia dal 1° marzo 2024;

• consolidamento di BF KIWI s.r.l. Società Agricola, a far data dal 1° gennaio 2024.

• consolidamento integrale di BF International Best Field Best Food Limited (“BF International”), a far data dal 1° gennaio 2024, e della sua controllata Agriconsulting Europe S.A., a far data dal 30 giugno 2024;

• consolidamento integrale di Kaiima Sementes S.A., società controllata da S.I.S. – Società Italiana Sementi S.p.A., a far data dal 1° ottobre 2024.

Il valore della produzione ammonta a Euro 1.505 milioni, in crescita rispetto a Euro 1.387 milioni rilevati nel 2023. La crescita registrata è imputabile, oltre che all’ampliamento dell’area di consolidamento, agli effetti di integrazione con le società partecipate.

L’EBITDA ammonta ad Euro 100 milioni, in aumento rispetto ad Euro 75 milioni del 2023, per effetto principalmente dell’ampliamento dell’area di consolidamento.

Il vari settori

Il settore agroindustriale, che comprende la divisione agricola e la divisione industriale, ha registrato rispetto al 2023 una crescita del valore della produzione (+15%, pari ad Euro 194 milioni nel 2024 rispetto ad Euro 169 milioni nel 2023), principalmente per effetto dei risultati rilevati da BIA S.p.A. e dalla divisione zootecnica, e conseguentemente un incremento della marginalità (EBITDA pari a Euro 35 milioni nel 2024 rispetto a Euro 19 milioni nel 2023).

I risultati del 2024 sono stati, inoltre, influenzati dall’operazione di valorizzazione a fair value della partecipazione in Agri-Holding S.p.A. per circa Euro 35 milioni come riflessa nell’accordo di cessione della partecipazione siglato a fine 2024 e che sarà perfezionato nel corso del mese di maggio 2025 (nel 2023 i risultati erano stati influenzati da operazioni di valorizzazione a fair value delle partecipazioni detenute in Agri-Holding S.p.A. e ne La Pioppa s.r.l. Società Agricola per circa complessivi Euro 17 milioni).

Il settore sementiero rileva un incremento del valore della produzione (+13%, pari ad Euro 116 milioni nel 2024 rispetto ad Euro 103 milioni nel 2023) e un miglioramento della marginalità (EBITDA pari a Euro 11 milioni nel 2024 rispetto a Euro 8 milioni nel 2023) per un differente mix di vendita che ha privilegiato i prodotti a genetica propria.

L’area CAI (che comprende CAI e le sue controllate), in un generale contesto deflattivo dei prezzi agricoli, registra un incremento del valore della produzione (+5% pari ad Euro 1.246 milioni nel 2024 rispetto ad Euro 1.192 milioni nel 2023) e della marginalità (EBITDA pari a Euro 55 milioni nel 2024 rispetto a Euro 45 milioni nel 2023), in conseguenza del consolidamento del ramo d’azienda conferito da Consorzio Agrario di Siena Cooperativa in CAI con efficacia dal 1° marzo 2024.

Il settore internazionale (che comprende BF International e le sue controllate) registra nel 2024, primo anno di attività, un valore della produzione pari ad Euro 37 milioni e un EBITDA pari a Euro 5 milioni.

L'Ebit

Si attesta a Euro 46 milioni, rispetto a Euro 30 milioni del 2023, dopo aver rilevato ammortamenti e svalutazioni per Euro 50 milioni, contro Euro 42 milioni del 2023, principalmente per effetto dell’entrata in funzione dei nuovi investimenti. Il risultato della gestione finanziaria del 2024 è negativo per Euro 27 milioni (nel 2023 era negativo per Euro 25 milioni) e risente del generale incremento dei tassi di interesse e del maggior ricorso alle linee di credito a breve termine. Il risultato ante imposte positivo è pari a Euro 19 milioni contro un risultato ante imposte positivo del 2023 pari a Euro 5 milioni e il risultato netto positivo è pari a Euro 13 milioni contro un risultato netto positivo di Euro 4 milioni del 2023.

L'indebitamento

L’indebitamento finanziario netto si attesta al 31 dicembre 2024 a Euro 174 milioni, contro un valore pari a Euro 8 milioni al 31 dicembre 2023, che comprendeva gli effetti dell’operazione di aumento di capitale sociale realizzata da BF nel 2023 il cui impatto finanziario è stato pari a Euro 299 milioni, al lordo dei costi connessi alla stessa operazione. La variazione è imputabile prevalentemente agli investimenti eseguiti in esecuzione del piano industriale.

La voce al 31 dicembre 2024 comprende Euro 63 milioni riferibili alla contabilizzazione dei contratti di locazione, prevalentemente immobiliari, secondo il principio contabile IFRS 16, rispetto a Euro 62 milioni rilevati al 31 dicembre 2023.

I risultati economico - finanziari del bilancio 2024

Nel corso del 2024, l’attività della Società è stata principalmente interessata da operazioni riguardanti la gestione operativa delle partecipate, nonché da operazioni straordinarie di acquisizione e cessione di partecipazioni. La voce valore della produzione comprende i ricavi per prestazioni di servizi rese da BF, sia verso le società del gruppo che verso terzi per circa Euro 4 milioni, proventi derivanti dalla cessione quote di BF International per circa Euro 50 milioni, Euro 1 milione derivante dalla valutazione a patrimonio netto delle società partecipate, Euro 16 milioni derivanti dalla valorizzazione di FieldEd S.p.A. e i dividendi percepiti per Euro 6 milioni.

I dati a consuntivo dell’esercizio 2024 confermano l’anticipato conseguimento di obiettivi del Piano Industriale 2023-2027, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione dello scorso 21 luglio 2023 (il “Piano Industriale”), in particolare con riferimento al valore della produzione, pari a 1,5 miliardi di Euro, e all’EBITDA, pari 100 milioni di Euro, e la Società sta valutando di procedere ad un aggiornamento del Piano Industriale.

L'assemblea degli azionisti

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18, per il giorno 5 giugno 2025 alle ore 11,00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 della Società, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 e della rendicontazione consolidata di sostenibilità.

2) Destinazione dell’utile di esercizio e proposta di distribuzione di un dividendo lordo, a valere sull’utile d’esercizio, per complessivi Euro 19.903.137,72, pari a Euro 0,076 per azione.

3) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: a) approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, c. 3-ter, del Testo Unico della Finanza;

b) voto consultivo sulla seconda sezione della relazione ai sensi dell’art. 123-ter, c. 6, del Testo Unico della Finanza.

4) Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027 e determinazione del relativo compenso annuo.

5) Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2026-2034 ai sensi del D. Lgs. 39/2010 e del Regolamento (UE) n. 537/2014.

6) Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all’acquisto di azioni proprie ed alla disposizione delle stesse ai sensi degli artt. 2357, c. 2, e 2357-ter, c. 1, c.c. al servizio di piani di remunerazione ed incentivazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

Proposta all'Assemble degli azionisti

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea degli azionisti:

a) di destinare l’utile di esercizio di Euro 42.784.440,02 come segue:

• quanto a Euro 1.454.740,00, a “Riserva utili non distribuibili”, indisponibile ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 38/2005;

• quanto a Euro 2.139.222,00 a Riserva legale;

• quanto a Euro 19.287.340,30 a “Riserva Utili disponibili per la distribuzione”;

• quanto a Euro 19.903.137,72 agli Azionisti a titolo di dividendo, pari a Euro 0,076 per azione per ognuna delle n. 261.883.391 azioni attualmente in circolazione.

Ove approvato, si prevede che il dividendo venga messo in pagamento con data di stacco 7 luglio 2025 (stacco cedola numero 10), record date 8 luglio 2025 e data di pagamento 9 luglio 2025.

Le altre delibere assunte

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, redatta ai sensi dell’art. 123-bis del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “TUF”), e la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, che saranno rese disponibili nei termini di legge presso la sede della Società in Jolanda di Savoia, il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” www.1info.it e sul sito internet della Società www.bfspa.it, sezione Investor Relations – 2025 – Assemblea ordinaria 5.06.2025, insieme alla pubblicazione del progetto di bilancio d’esercizio, del bilancio consolidato e della rendicontazione consolidata di sostenibilità al 31 dicembre 2024.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che, in base ai criteri di valutazione indicati dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A.

, nonché ai sensi dell’art. 148, comma 3, del TUF sono risultati indipendenti i seguenti Amministratori: Maria Teresa Bianchi, Luigi Ciarrocchi, Gabriella Fantolino, Emilio Giorgi, Michele Pisante e Barbara Saltamartini.