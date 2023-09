Borsa: Azioni Buzzi Spa entrano in un trend al rialzo

Cari lettori un conto è parlare di indici azionari e un conto è parlare di azioni… È vero che c’è una correlazione tra gli indici e le singole azioni ma è altresì vero che non succede sempre e non è mai una correlazione così scontata. Ad esempio ci sono casi, soprattutto in momenti di congestione e di leggero ribasso che vedono azioni letteralmente volare al rialzo. Questo perché generalmente tutta la speculazione rialzista si concentra su quei pochi titoli che in quel momento danno delle soddisfazioni andando al rialzo.

Quindi se il mercato risulta essere "fiacco" non è vero che non ci possa essere qualche notizia capace di accendere le polveri del rialzo su qualche singola azione. Vediamo quindi un caso di un'azione che in un mercato scricchiolante come quello odierno ci regala qualche soddisfazione.

Buzzi Spa è un’azione che non ci è affatto nuova e presenta spunti molto interessanti sia sotto il profilo dell’analisi tecnica che sotto il profilo dell’analisi fondamentale.

Per quanto riguarda l’analisi tecnica, vediamo che siamo su un grafico di tipo settimanale e vediamo che Buzzi spa ha cercato di rompere diverse volte i massimi dal 2017 fino ad oggi; finalmente dopo aver rotto un tredline decrescente e mostrato una sostanziosa accumulazione di volumi in una situazione di doppio minimo sul finire del 2022, ha finalmente infranto questa resistenza creando una congestione al di sotto di un massimo.

Come si vede dal grafico quindi ci troviamo davanti ad un breakout eccezionale con una crescita a 180°; il nostro approccio in situazioni come queste è di non comprare più il breakout e mentre preferiamo comprare sui ritracciamenti e questo per il semplice motivo che vogliamo entrare solo ed esclusivamente su trend consolidati con una percentuale di profitto sulle operazioni ben al di sopra del 50% (ambiamo ad essere a cavallo del 70/75%). In altri termini preferiamo guadagnare molte volte poco e di perdere poche volte molto.

Nella situazione attuale i prezzi di Buzzi Spa stanno scendendo e l’occasione si fa decisamente ghiotta anche perché siamo quasi a ridosso di una trendline rialzista che pensiamo possa esser di lungo periodo e questo perché secondo il nostro parere le azioni Buzzi ci sembrano sottovalutate. Se guardiamo al tasso di crescita degli Eps medio composto a tre anni scopriamo che è del 9.4 % con dati patrimoniali assolutamente interessanti con un cash to debt di 1.19, un equity to asset dello 0.71, un interest coverage di 16.39. Le azioni Buzzi spa hanno un ROE del 16%, un margine operativo % del 19.13% ed infine hanno una valutazione dei multipli assolutamente interessante con un price earning ratio di 6.33 largamente al di sotto di quasi il 90% delle azioni del settore building materials in cui Buzzi Spa è inclusa.

