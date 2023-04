Borsa: probabilità di rialzo uguale a probabilità di ribasso

Confusion de Confusiones! È facile di questi tempi confondersi in Borsa ed è proprio quello che sta accadendo sugli indici Usa. Nasdaq ed S&P 500 sembrano marciare su nuovi massimi, tecnicamente infatti siamo in una situazione di bottom up in cui non si sono ancora rotte le resistenze che ci separano dal rialzo; sostanzialmente il mercato ha trovato un fondo e sta andando in orizzontale.

Io sono Emilio Tomasini, ideatore ed editorialista de l’Indipendente di Borsa su www.emiliotomasini.it e sono anche uno dei tanti trader che Sabato 6 Maggio in quel di Padova parlerà sulle prospettive degli investimenti in Italia sui mercati finanziari insieme ad altri Top Trader di altissimo livello come Lorenzo Raffo, Piernicola Assiso e Virginio Frigieri. Se parteciperai a questo convegno ti omaggeremo con 124 € di manuali finanziari! Se sei interessato a partecipare, clicca qui >>

Iniziamo a parlare dell’indice NASDAQ:

Vediamo dal grafico come sostanzialmente abbiamo dei massimi che sono tutti decrescenti nel corso dell’anno 2022, vediamo poi che c’è stato un consolidamento che ha portato le quotazioni nella parte mediana della congestione fatta a triangolo segnata sul grafico, all’interno oltretutto di un ulteriore triangolo che si sta sviluppando e che nel grafico è segnato dalle linee nere. La situazione sostanzialmente è che siamo all’interno di un triangolo che verrà rotto al rialzo dopo il superamento della resistenza a 12.300 dollari circa. In conclusione, la situazione che ci si presenta davanti non è né buona né cattiva ma solo in stand off. Attendiamo.

Passiamo ora al grafico dell’S&P500: Vediamo con chiarezza un pattern di movimento orizzontale che va a delineare la formazione di un grande triangolo che può essere rotto al rialzo e quindi avremo il “toro scatenato”, oppure rotto al ribasso ed avremo “l’orso in panciolle”. Sabato 6 Maggio in quel di Padova si parlerà di prospettive degli investimenti in Italia sui mercati finanziari insieme ad altri Top Trader di altissimo livello come Lorenzo Raffo, Piernicola Assiso e Virginio Frigieri. Se parteciperai a questo convegno ti omaggeremo con 124 € di manuali finanziari! Se sei interessato a partecipare, clicca qui >> Andiamo ora ad analizzare alcune azioni italiane che attirano l’attenzione degli investitori! Partiamo con Marr: