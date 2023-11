Bot, Btp o Cct? Dove è meglio investire?

Bot, Btp o Cct? Investire negli strumenti finanziari giusti è fondamentale. Soprattutto in questi ultimi tempi dove i rialzi della Bce in merito ai tassi di interesse si sono fermati solo nel mese di ottobre dopo aumenti prolungati. Ecco quindi su quali titoli puntare per ottenere una maggiore remunerazione.

Bot e Btp

Prendendo in considerazione i rendimenti dei Bot e confrontandoli con lo stesso valore di altri strumenti finanziari con scadenze superiori si può affermare che i buoni ordinari del Tesoro sono mediamente remunerativi ma bisogna considerare anche altre opzioni. Infatti l’11 ottobre 2023 il Tesoro ha emesso 6 miliardi di Bot a 12 mesi scadenza 14 ottobre 2024 con un rendimento pari al 3,942%, si tratta di un aumento di 7 centesimi rispetto all’asta di settembre e ai massimi dal giugno 2012. Il Btp, buono del Tesoro poliennale, per il decennale emesso nel medesimo periodo ha sfiorato il 5% in termini di rendimenti attestandosi al 4,7% durante la seduta di mercoledì 10 ottobre. Ricordiamo che il 28 novembre si terrà la penultima asta di titoli di Stato del Tesoro di questo mese. Il Mef offrirà Bot a 6 mesi per un importo complessivo pari a 7,5 miliardi di euro.

Btp Futura 2030

Analizzando il Btp Futura si può notare quanto renda anche questo strumenti. Gli investitori hanno a la possibilità di ottenere un incasso di reddito significativo dovuto alle quotazioni. Le cedole semestrali di questi strumenti vengono calcolate secondo dei tassi prefissati e crescenti nel tempo, questo è chiamato meccanismo “step-up”, ammonta a 1,15% per i primi quattro anni, 1,30% per i successivi tre anni e 1,45% per i restanti tre anni. Il rendimento lordo è pari al 4,65% e il netto al 4,46%.

Cct

Il Mef ha collocato anche la nona tranche dei Ccteu, i certificati di credito del Tesoro, martedì 31 ottobre 2023 e con scadenza 15 ottobre 2028. I titoli sono a tasso variabile e gli interessi vengono corrisposti con cedole posticipate semestrali indicizzate al tasso Euribor 6 mesi. La scadenza è a cinque anni e il suo rendimento lordo complessivo è stato fissato al 5,16%, sulla base di un prezzo di aggiudicazione di 98,98. Di questo strumento sono in circolazione titoli per un ammontare di 10,565 miliardi di euro.

Cosa scegliere

Considerando i rendimenti è bene sottolineare che la regola della diversificazione degli investimenti può essere remunerativo. Questa strategia di gestione del rischio prevede l'inclusione un'ampia varietà di investimenti all'interno di un portafoglio. Un mix di asset ha l’obiettivo di limitare l'esposizione ai rischi specifici propri di una singola attività. Infatti è bene investire una quota di risparmi nei Bot e riservarne un’altra per i Btp Futura.