Btp Valore, Italia, Green e Futura. Ecco quanto si guadagnerà

Arrivano i prodotti dedicati alla clientela retail. Nel 2024 saranno diversi gli strumenti che i piccoli risparmiatori potranno sfruttare per investire. Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha deciso di dedicarsi alla clientela retail e infatti i Btp Valore, Italia, Green e Futura saranno i protagonisti di quest’anno. Ecco quanto si guadagnerà con questi prodotti.

Il Mef

In una nota il Mef ha spiegato che “ il Tesoro da diversi anni persegue una politica di gestione del debito finalizzata tra l'altro ad ampliare il coinvolgimento dei piccoli investitori al dettaglio, che hanno la possibilità o necessità di investire somme anche contenute nella detenzione diretta di titoli di Stato”. Inoltre il dicastero ha sottolineato che in passato raggiungere l’obiettivo dei piccoli risparmiatori è stato complesso per la politica di tassi bassi perseguita dalla Bce. Nel 2024 grazie a quello che il Mef definisce “ottimo riscontro ricevuto dal mercato sulle emissioni dedicate al pubblico dei risparmiatori retail” è stato quindi raggiunto lo scopo.

Btp Valore

Nel 2023 a giugno e a ottobre si sono verificate due emissioni per un totale di 35 miliardi di euro per quanto riguarda il Btp Valore. Ricordiamo che restano ancora da definire il pagamento delle cedole e il premio extra finale di fedeltà. Questo titolo appartiene ad una famiglia di titoli facilmente sottoscrivibili senza vincoli né commissioni, con cedole periodiche crescenti e un premio extra finale di fedeltà per chi avrà acquistato il prodotto all'emissione detenendoli fino alla scadenza. Inoltre il tasso minimo garantito, durante l’ultima emissione, è stato del 4,1% per i primi tre anni con un incremento al 4,5% per i successivi due.

Btp Italia

Anche il Btp Italia consente di risparmiare. I titoli sono indicizzati al tasso di inflazione nazionale e semestralmente vengono pagati interessi a tasso fisso calcolati in base al capitale rivalutato all'inflazione del periodo in questione. Questa cifra viene definita secondo l’indice Istat sui prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati escludendo, però, i tabacchi. La rivalutazione del capitale viene versata ogni sei mesi. Come riporta Il Messaggero, considerando un investimento di 1000 euro nel Btp Italia, se l'inflazione è zero la cedola semestrale dell'1% sarà pari a 10 euro si avranno a disposizione 1020 euro a fine anno. Mentre se il tasso aumenta al 2% e la cedola viene rivalutata dello 0,40 a distanza di un anno si otterranno 1.080,80 euro. Durante il 2023 il ministero dell’Economia e delle Finanze ha emesso il Btp Italia per un totale che arriva a quasi 10 miliardi. Il Tesoro ha spiegato che “considerando i rimborsi di tre titoli in scadenza nell'anno per un ammontare complessivo di circa 25 miliardi e le operazioni di concambio che hanno interessato il comparto, le emissioni nette sono state ampiamente negative”.

Btp Futura e Green

Nel 2024 ci potrebbe essere un ritorno del Btp Futura. Il titolo è stato emesso nel 2020 per la prima volta. Il Tesoro valuterà la possibilità di fare un nuovo collocamento in base al mercato e alla domanda nei confronti dello strumento. Anche il Btp Green potrebbe tornare. Il titolo legato alla sostenibilità e all’ambiente è stato emesso nel programma Green Bond Framework, redatto in aderenza ai Green Bond Principles che sono stati istituiti dall'Icma, l’International capital market association. Nel mese di aprile 2022 è stato messo sul mercato per la terza volta il Btp Green che ha scadenza 30 ottobre 2031 Sun importo pari a 10 miliardi di euro.