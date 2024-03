Caccia all'oro: monete, lingotti o Etf? La guida per investire

Che il mercato dell’oro potesse tornare a brillare lo avevamo segnalato poco meno di due mesi fa. Ora i numeri ci danno ragione. Recentemente, l'oro è passato da poco più di 2.000 dollari a quasi 2.200 dollari l'oncia. l'attuale livello del prezzo dell'oro è anche il risultato dell'elevata inflazione registrata negli ultimi anni. Tuttavia, i cambiamenti strutturali rappresentano probabilmente la parte più consistente del mercato dell’oro. Da qualche tempo si è notato che le banche centrali dei mercati emergenti erano segnalate come importanti acquirenti di oro.

Gli acquisti di oro dello scorso anno confermano questa idea. Il World Gold Council (WGC) indica la Cina come il principale acquirente di oro nel 2023. Inoltre, gli acquisti di oro da parte delle banche centrali sono aumentati notevolmente nel complesso. Pezzi di un tassello di una strategia per ridurre la dipendenza politica dal dollaro americano, per il quale il congelamento degli asset russi in dollari all'inizio della guerra in Ucraina ha probabilmente agito da importante catalizzatore. In sostanza, l'aumento della domanda istituzionale ha creato una "central bank put " che protegge l'oro dagli alti livelli di rendimento reale prevalenti.

Sebbene la domanda istituzionale sia significativa, il suo volume rimane inferiore a quello degli acquisti privati. In questo spazio, i consumatori cinesi e indiani rimangono i protagonisti.

Oro fisico...

Insomma, tutto fa pensare che uno dei più tradizionali beni rifugio - l’oro, appunto - sia tornato a splendere nel portafoglio degli investitori. È il caso di mettere l’oro nel mirino degli investitori italiani? Forse sì, ricordando che si può investire in oro, sempre attraverso banche o operatori qualificati, in due modalità:

Fisico (lingotti e monete)

Finanziario (Etf/Etc e azioni)

Per acquistare oro fisico ci sono due modalità:

lingotti (o lingottini, le pezzature più diffuse vanno da 20, 50 e 100 grammi, per un valore che varia dai circa 1000 a circa 5000 euro a lingottino) monete. Le monete d’oro più conosciute, più facilmente reperibili e preferite dagli investitori (diverso peso, diversa purezza e diverso valore) sono le seguenti: sterlina d’oro inglese, krugerrand sudafricano, marengo, pesos messicani, dollari Usa.

... o oro finanziario?

Per investire in oro, utilizzando la modalità finanziaria si può procedere - anche in questo caso in due modi: