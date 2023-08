A Piazza Affari crollano le banche dopo la tassa sugli extraprofitti: persi 10 miliardi

Comparto bancario in profondo rosso in apertura di giornata a Piazza Affari dopo che il governo Meloni ha annunciato ieri nel Decreto Omnibus la tassa sugli extraprofitti del settore al 40%, senza averla anticipata all'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e al top management dei principali istituti.

La raffica di vendite sulle azioni del settore dopo l'apertura di giornata ha contribuito alla virata in rosso della borsa di Milano, che alle 10.30 perdeva poco meno dell'1,5%, l'1,42% per la precisione. Per dare un'idea delle dimensioni del calo delle azioni, tra le banche Unicredit era la "migliore" con una perdita del 5,57%. Monte dei Paschi di Siena perdeva il 6%, Credem il 6,36%, Banco Bpm il 6,66%, Bper arriva al -7,84% e anche per la prima banca italiana, Intesa, l'indice mostra un calo netto: -7,28%. Di circa 10 miliardi di euro la perdita di capitale complessiva.

Il trend ribassista è chiaro ed era atteso dagli analisti per l'apertura di giornata: da oltre un anno e mezzo, con la crescita globale dei tassi d'interesse e del costo del denaro, le banche italiane hanno consolidato i propri bilanci, messo al sicuro utili record e distribuito, cosa più importante, ai propri azionisti cedole di alto valore nel corso dell'ultimo biennio. L'ultima trimestrale del 2022 e la prima del 2023 sono state da record per tutti gli istituti italiani, che in sei mesi hanno macinato oltre 31 miliardi di euro di ricavi e 7 miliardi di profitti complessivi, e questo sicuramente ha prodotto una corsa degli azionisti a investire nell'equity, ovvero il capitale proprio delle banche.

Con la tassa sugli extraprofitti, chiaramente, tale pulsione viene ridimensionata e questo ha causato un'uscita dalle azioni bancari di quegli investitori meno fidelizzati a detenere capitale del settore o di coloro che adottavano una tattica finalizzata ad accumulare, sulla scia del buon momento delle banche, cedole profittevoli. Ragion per cui la tassa sugli extraprofitti, in sostanza, divide gli analisti del settore. " Consideriamo questa tassa sostanzialmente negativa per le banche sia per l'impatto sul capitale e sugli utili che sul costo di equity delle azioni bancarie " commentano gli analisti di Citigroup sentiti dall'Ansa. Il timore degli esponenti della banca americana è che il costo delle azioni bancarie si faccia più alto in relazione al profitto atteso, erodendo le prospettive di rientro dagli investimenti.

Da Julius Baer aggiungono però che finore " le banche hanno avuto un anno forte " per il fatto che " i margini di interesse aumentano grazie ai tassi più elevati " e per il settore è " il momento di un sano consolidamento ". Il fatto che la tassa sugli extraprofitti possa drenare circa il 10% degli utili bancari, incrementatisi però anno su anno nel 2022 del 43% per il contributo del margine d'interesse, può spingere a mantenere nel settore solo gli investitori più motivati, lungimiranti e pazienti. Nel frattempo, mentre politicamente dall'opposizione Giuseppe Conte lancia la volata per intestare al Movimento Cinque Stelle la paternità della misura venendo stoppato da Salvo Sallemi, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia a palazzo Madama ("surreale" la mossa di Conte per il deputato meloniano), i conti si fanno anche fuori dalla Borsa.