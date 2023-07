Problema di udito? Compra le azioni Amplifon!

Beh se le cose stanno così non ti preoccupare! Oggi mi trasformerò in un novello otorino di Borsa per farti una bella visita approfondita…

Oggi parleremo di un’azione italiana molto interessante.

Amplifon:

Partiamo facendo un’analisi del bilancio di Amplifon che presenta dei dati molto positivi come un fatturato in aumento; l’anno 2022 ha avuto un leggero incremento di fatturato del bilancio annuale sull’anno 2021. Il Roic negli ultimi 12 anni è sopra alla parità dello zero con una percentuale che si aggira intorno al 3 / 4 %. Il tasso medio composto di crescita è del 17 % a tre anni, il margine operativo dell’azienda cresce del 12 %. L’unico elemento che ci fa un poco storcere il naso è il dato sul Cash to Debt che si attesta sullo 0.13, cioè per ogni euro di debito ci sono 0.13 di cash ed infine l’indicatore Pietrovsky si ferma ad uno score di 5 punti.

Non tutto è perfetto quindi, ma siamo comunque di fronte ad un’azienda che è cresciuta anche in maniera consistente negli ultimi anni e per quanto riguarda l’analisi tecnica vediamo come le azioni si sono andate a poggiare sul minimo segnato sulla barra di ieri e che corrisponde con il massimo segnato in corrispondenza di novembre 2022 ed in questo caso la resistenza diventa supporto. I volumi segnati sul grafico sono in aumento. Siamo di fronte a un trade con una bassa possibilità di stop loss e ci aspettiamo, essendo fondamentalmente una azione abbastanza buona, un rimbalzino del 7 / 10 % prossimamente.

