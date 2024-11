Sec, Gensler lascerà il 20 gennaio. Trump pronto a nominare il successore

Ascolta ora 00:00 00:00

Gary Gensler, presidente della Securities and Exchange Commission (Sec), ha annunciato che si dimetterà il prossimo 20 gennaio. Secondo quanto riportato dalla CNBC, questa decisione consentirà al presidente eletto Donald Trump di scegliere un nuovo capo per l’ente di regolamentazione finanziaria degli Stati Uniti. Gensler, insediatosi nel 2021, avrebbe dovuto mantenere l’incarico fino al 2026.

Le parole di Gensler

"Ringrazio il Presidente Biden per avermi affidato questa incredibile responsabilità. La Sec ha rispettato la nostra missione e ha applicato la legge senza timori o favori", ha dichiarato Gensler, che è stato nominato dal Presidente democratico Joe Biden nel 2021, in un comunicato. Gary Gensler ha guidato un programma che ha introdotto numerose regole per aumentare la trasparenza e ridurre i rischi nei mercati finanziari statunitensi, con misure come l’accelerazione delle liquidazioni degli scambi e la revisione del mercato dei titoli di Stato USA da 28mila miliardi di dollari. Ha anche attuato normative per migliorare la governance aziendale e la trasparenza verso gli investitori.

La direzione alla Sec

Sotto la direzione di Gensler la Sec ha imposto la supervisione sui revisori delle società cinesi quotate negli Stati Uniti, risolvendo una disputa di lunga data con Pechino. In ambito normativo, la Sec ha sanzionato l’uso di comunicazioni non autorizzate come Sms e WhatsApp, multando aziende come JP Morgan e Goldman Sachs per un totale di oltre 2 miliardi di dollari. Ha anche avviato azioni legali contro piattaforme di criptovalute, tra cui Coinbase e Binance, per presunte violazioni delle regole di registrazione, con esiti legali in gran parte favorevoli alla Sec.

Le sue politiche, tuttavia, hanno attirato critiche da parte di Wall Street, del Congresso e di alcune associazioni di categoria, che hanno contestato almeno otto regole in tribunale, sostenendo che fossero ingiustificate o oltre i poteri della Sec.