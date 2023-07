Tassi di interesse: se nessuno sa niente è un buon segnale

Per la prima volta nessuno sa cosa succederà durante l’incontro della Fed del prossimo mercoledì 26 luglio e nessuno osa sbilanciarsi… Questo significa che molto presumibilmente siamo alla fine della corsa del rialzo dei tassi indipendentemente da cosa decida questo mercoledì la Fed. Un ennesimo rialzo dei tassi dello 0.25 % chiuderebbe in maniera tombale questa fase di rialzo dei tassi; questo perché siamo di fronte ad un mercato completamente disorientato dove non si sa se questa recessione di cui tutti hanno parlato alla fine “azzannerà” i mercati oppure no. In questa fase di incertezza quindi i mercati sgambettano al rialzo. Basti pensare all’indice FTSEMIB40 di Borsa italiana che si attesta al di sopra del massimo e sta congestionando in maniera stretta con tutti gli altri indici azionari di Wall Street che stanno puntando sui massimi dei massimi.

Veniamo ora alla consueta panoramica di Borsa.

La prima azione che affrontiamo è Buzzi Unicem:

Come possiamo notare dal grafico il canale rialzista del titolo che ha rotto con grande forza negli ultimi giorni, rompendo così definitivamente il massimo che era stato segnato nel 2021. Tecnicamente il titolo è molto forte ed in occasione di un successivo ritracciamento sarebbe bene comprarlo.

Un altro titolo molto interessante è Marr:

il titolo dopo essere esploso sulla barra verticale di maggio 2023 ha trovato un periodo di congestione ma è un titolo che ha un upside ancora verso 15.50 € il che viene dimostrato dalla barra rialzista odierna che vede comunque un discreto parterre di compratori.

Citiamo infine azioni Ferrari:

Ferrari vede una forma di congestione sui minimi del triangolo segnato sul grafico, rappresentando una buona opportunità di acquisto

