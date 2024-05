Il Tesoro annuncia l'arrivo del nuovo Btp Green

l Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato il lancio di un nuovo Btp Green con scadenza il 30 ottobre 2037. Quest'operazione è gestita da BNP Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank, NatWest Markets e UniCredit. Questa emissione riguarda titoli di Stato italiani, i cui proventi saranno utilizzati in parte per finanziare incentivi fiscali di carattere pubblico. I Btp Green possono essere sottoscritti con un valore nominale minimo di 1.000 euro. Ecco tutti gli aggiornamenti.

Le caratteristiche

Le caratteristiche di questi Btp Green includono la valuta in euro e il pagamento di cedole posticipate, semestrali e, se necessario, lo scarto d'emissione. Il Tesoro ha la facoltà di emettere i Btp Green tramite sindacato di collocamento o asta marginale, determinando il prezzo e la quantità emessa in base alle condizioni di mercato. La data di regolamento sul mercato primario varia a seconda del metodo di collocamento scelto: di solito è di due giorni se l'emissione avviene tramite asta e di cinque giorni se tramite sindacato. Sul mercato secondario, la data di regolamento è di due giorni, in linea con gli altri Btp.

Le spese

La maggior parte delle spese legate a questa emissione è concentrata nel 2023 e nel 2024 (86-95%). Il Rapporto sull'allocazione e l'impatto dei BTP Green 2024 sarà pubblicato nelle prossime settimane. Inoltre le modalità di rimborso sono alla pari in unica soluzione a scadenza. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha indicato che le risorse disponibili per tutte le emissioni del 2024, compresa la riapertura in asta del BTP Green con scadenza il 30 ottobre 2031 (cedola annua lorda del 4%), si attestano in un intervallo compreso tra 11,5 e 13,5 miliardi di euro.

Btp Green

Nella nota emessa dal tesoro si fornisce una dettagliata ripartizione delle spese ammissibili per categoria. Nel periodo compreso tra il 2021 e il 2024, l'efficienza energetica e i trasporti emergono come le principali aree di investimento, assorbendo rispettivamente il 48-53% e il 27-33% delle spese totali. Le rimanenti quote di spesa sono destinate ad altri settori, come la ricerca (4-5%), la prevenzione e il controllo dell'inquinamento e l'economia circolare (7,5-8,5%), la tutela dell'ambiente e della biodiversità (6,5-8,5%), e le fonti rinnovabili di energia (1%).

Il ministero dell’Economia ha ricordato che il primo Btp Green fu emesso dal Tesoro nel marzo 2021 ed ha scadenza 30 aprile 2045.