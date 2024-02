Titoli di Stato, ecco il calendario: quando e come investire

I titoli di Stato che verranno emessi nel 2024 sono diversi. Gli investitori che possiedono dei Btp o altre tipologie di obbligazioni italiane possono trovare tutte le informazioni specifiche sul sito del ministero dell’Economia e delle Finanze. Abbiamo riassunto il calendario delle emissioni che può risultare utile agli investitori. All’interno vi sono le aste dei titoli di Stato da febbraio 2024.

Febbraio

9 febbraio: Asta BOT

13 febbraio: Asta medio-lungo

23 febbraio: Asta BTP Short – BTP€i

27 febbraio: Asta BOT

28 febbraio: Asta medio-lungo

Marzo

12 marzo: Asta BOT

13 marzo: Asta medio-lungo

22 marzo: Asta BTP Short – BTP€i

26 marzo: Asta BOT

27 marzo: Asta medio-lungo

Aprile

10 aprile: Asta BOT

11 aprile: Asta medio-lungo

23 aprile: Asta BTP Short – BTP€i

24 aprile: Asta BOT

29 aprile: Asta medio-lungo

Maggio

9 maggio: Asta BOT

10 maggio: Asta medio-lungo

28 maggio: Asta BTP Short – BTP€i

29 maggio: Asta BOT

30 maggio: Asta medio-lungo

Giugno

12 giugno: Asta BOT

13 giugno: Asta medio-lungo

25 giugno: Asta BTP Short – BTP€i

26 giugno: Asta BOT

27 giugno: Asta medio-lungo

Luglio

10 luglio: Asta BOT

11 luglio: Asta medio-lungo

25 luglio: Asta BTP Short – BTP€i

26 luglio: Asta BOT

30 luglio: Asta medio-lungo

Agosto

9 agosto: Asta BOT

13 agosto: Asta medio-lungo

27 agosto: Asta BTP Short – BTP€i

28 agosto: Asta BOT

29 agosto: Asta medio-lungo

Settembre

11 settembre: Asta BOT

12 settembre: Asta medio-lungo

25 settembre: Asta BTP Short – BTP€i

26 settembre: Asta BOT

27 settembre: Asta medio-lungo

Ottobre

10 ottobre: Asta BOT

11 ottobre: Asta medio-lungo

25 ottobre: Asta BTP Short – BTP€i

29 ottobre: Asta BOT

30 ottobre: Asta medio-lungo

Novembre

12 novembre: Asta BOT

13 novembre: Asta medio-lungo

26 novembre: Asta BTP Short – BTP€i

27 novembre: Asta BOT

28 novembre: Asta medio-lungo

Dicembre

11 dicembre: Asta BOT

12 dicembre: Asta medio-lungo

*30 dicembre: Asta BOT – BTP Short

31 dicembre: Asta medio-lungo

Le nuove emissioni

Nel 2024, le emissioni totali del Tesoro saranno influenzate da due fattori principali: le scadenze dei titoli in circolazione, escludendo i BOT, stimate a poco meno di 265 miliardi di euro, e il nuovo fabbisogno del settore statale dell'anno, previsto intorno ai 130 miliardi di euro secondo le stime della NADEF di settembre e del Documento Programmatico di Bilancio 2024 di ottobre.

I titoli di Stato

I titoli di Stato possono essere comprati sia in asta, quindi al momento dell'emissione che sul mercato secondario, dove vengono quotidianamente scambiati. Per procedere con l’acquisto è necessario rivolgersi alla propria banca o a un intermediario finanziario abilitato. I titoli di Stato dedicati agli investitori individuali chiamati anche “retail” sono emessi sulla piattaforma di negoziazione dei titoli obbligazionari denominata MOT la quale viene gestita da Borsa Italiana S.p.A.

Btp Valore

In merito al Btp Valore ricordiamo la prossima emissione di lunedì 26 febbraio che durerà fino a venerdì 1 marzo alle ore 13, salvo la possibile chiusura anticipata. Questa famiglia di titoli di Stato è riservata ai risparmiatori retail in quanto sono facili da sottoscrivere, non vengono applicati vincoli e nemmeno commissioni. Le cedole sono periodiche e crescenti ed è previsto un premio finale extra di fedeltà che riguarda coloro che avranno acquistato il titolo all'emissione e detenuto fino a scadenza. Le cedole verranno pagate ogni tre mesi anche per questo strumento. Il titolo avrà una durata di sei anni e gli investitori otterranno un premio finale extra dello 0,7%. Il taglio minimo acquistabile è di 1.000 euro.