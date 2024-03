Truth Media, il gruppo editoriale di Trump vola in Borsa

Le azioni del gruppo media di Donald Trump, Truth Media, salgono del 40% durante il primo giorno di contrattazioni al Nasdaq. Il valore della partecipazione dell’ex presidente USA nella società è aumentato notevolmente. Trump Media & Technology Group gestisce la piattaforma di social media Truth Social. Ecco tutti gli aggiornamenti.

Cosa è accaduto

Il valore di Trump Media prima dell’inizio delle contrattazioni era stimato intorno ai 6,8 miliardi di dollari, la cifra è destinata a crescere considerevolmente se i primi profitti delle azioni saranno confermati. Le azioni sono elencate sotto il simbolo "DJT", utilizzate da The Donald nella sua precedente avventura in borsa con la società Trump Hotels and Casino Resorts nel 1995. Trump possiede quasi il 60% della società. Il titolo già nel premercato era dato in netto rialzo come effetto della finalizzazione della fusione dello stesso con Digital World Acquisition (Dwac). Tutto ciò è accaduto nonostante Trump Media & Technology abbia registrato perdite per 49 milioni di dollari nei primi nove mesi del 2023, su ricavi per soli 3,4 milioni contro gli oltre 37 milioni di dollari, scrive Cnbc, pagati di interessi passivi.

L’accordo

In quanto all’accordo questo fornisce al gruppo mediatico di Donald Trump il capitale che serve per far fronte anche ad alcuni problemi legali e finanziari che riguardano l’ex presidente degli Stati Uniti. Il gruppo comprende la piattaforma Truth Social. Inoltre ha favorito anche il fatto che migliaia di azionisti di Dwac, circa cinquemila, abbiano rifiutato la fusione con il gruppo di Trump, percependo 10,87 dollari per ogni azione posseduta, con una perdita del 75% rispetto alla chiusura di mercoledì scorso, ovvero l’ultimo giorno disponibile, alla cifra di 42,90 dollari.

DWAC e Trump

Ieri, il titolo di DWAC ha ottenuto un aumento del 35,22%, chiudendo a 49,95 dollari, poco prima del cambio in DJT, che corrisponde alle iniziali dell'ex presidente. Trump deterrà oltre 78 milioni di azioni della nuova società, rappresentando quasi il 70% del totale. Questo aumento di valore ha aggiunto 1,02 miliardi di dollari al patrimonio di Trump, portando il valore totale a 3,93 miliardi di dollari alla chiusura della sessione di ieri. In quanto a The Donald, in qualità di candidato repubblicano alla Casa Bianca per la terza volta, sarà impossibilitato a vendere le azioni per almeno sei mesi.

L’ex presidente Usa potrebbe però chiedere agli azionisti la possibilità di effettuare subito l’operazione così da ottenere contante.