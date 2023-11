Il valore della fatica, il successo, la casa. Francesco Aquila: "Le criptovalute possono essere il futuro"

Seguitissimo sui social, Francesco Aquila è al lavoro sulla seconda edizione del suo libro "My Way. Zio Bricco che ricette!". Vincitore di Masterchef 10, lo chef di Altamura, ma residente in Romagna ha spesso raccontato la sua idea di cucina ma non ha mai parlato del suo rapporto con il denaro. Ora, ai microfoni de ilgiornale.it per la rubrica Investimenti stellari, ha deciso di raccontare un altro lato di sè.

E' appassionato di economia, Borsa e temi finanziari?

"No, sinceramente no. Non mi sono mai messo lì a stargli dietro, in tutta onestà".

Quindi non sei tu ad aver il bernoccolo degli affari in famiglia...

"Purtroppo no, confermo (ride, ndr)".

Il successo è arrivato in maniera inattesa o eri certo che saresti arrivato dove ti trovi adesso?

"No, è arrivato così: mi ha accolto con gentilezza, ma non me l'aspettavo. Io ero già affermato nel mio settore, nella ristorazione, dove ero e sono ancora docente di sala bar. Non mi aspettavo il successo, non era programmato ma fortunatamente è arrivato".

Il denaro è sinonimo di successo?

"Secondo me no, anzi è un'arma a doppio taglio. Una persona può guadagnare tot in un anno e sentirsi arrivata al successo, ma non è assolutamente così: la vita lo insegna".

Che tipo di rapporto hai con i soldi?

"Vivo il rapporto in maniera molto distaccata, anche perché non ho modificato il mio tenore di vita rispetto a quello che avevo in passato. Magari ti togli qualche sfizio in più, sì, ma ho un rapporto molto equilibrato, perchè conosco molto bene il valore dei soldi".

Ti ritieni più generoso o più avaro?

"Partendo dal presupposto che non sperpero il mio denaro, vivo a metà strada. Sono molto generoso con le persone attorno a me, quello sicuramente. Poi c'è un altro discorso da fare, non meramente economico. Ad esempio partecipo a tante iniziative di beneficenza con lo show cooking, che può avere un impatto più significativo di una semplice donazione economica".

Cosa hai comprato con i primi guadagni?

"Non mi sono tolto nessuno sfizio, sono fatto così. Conta che ho comprato una macchina quest'anno, perchè ero rimasto a piedi (ride, ndr)".

Ti fidi delle criptovalute? È un mondo che ti interessa?

"Me ne hanno parlato, ero tentato di investire, ma alla fine non ho fatto niente. Però ci credo, secondo me può rappresentare il futuro. Un po' come le macchine elettriche, ecco".

Ami fare shopping? Preferisci i negozi fisici o comprare online?

"Preferisco i negozi fisici. Compro online per comodità, tra Amazon e gli altri fornitori, ma per l'abbigliamento assolutamente i negozi fisici".

Hai un "bene rifugio”?

"Sicuramente la casa: le quattro mura dove costruisci i tuoi affetti, dove hai tutte le tue cose personali. Non potrebbe essere diversamente".