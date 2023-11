"Al vertice nei settori auto components e automotive sostenibili": il nuovo traguardo Pirelli

Un altro traguardo importante raggiunto da Pirelli, che si attesta al vertice della sostenibilità a livello globale per il settore Auto Components e per quello Automotive nell’ambito del Corporate Sustainability Assessment 2023 di S&P Global. A certificarlo, i dati pubblicati da S&P Global, validi per l’inclusione negli indici Dow Jones Sustainability, che evidenziano come il punteggio ottenuto da Pirelli, pari a 83 punti, sia il più alto del settore Auto Components e di quello Automotive e significativamente superiore alla media di settore pari a 26 punti nel caso delle componenti auto e 33 punti nel settore Automotive.

L'orgoglio di rimanere al vertice

Ma non solo in questo ambito, Pirelli è un "top score", mostrando un'anima attenta e sensibile legata a doppio filo ad una tecnologia unica e all'avanguardia. Lo sguardo futuristico concentrato in particolare nelle aree Etica di Business, innovazione, indipendenza e politiche di diversity a livello di CdA. E ancora: attenzione ai diritti umani e alla salute e sicurezza, settori in cui l'azienda risulta estremamente vicina ad una delle problematiche più importanti del mondo del lavoro.

Codici di condotta dei fornitori, gestione dei cambiamenti climatici, riduzione delle emissioni di CO2, gestione della biodiversità, sostenibilità ambientale di prodotto e cyber security, fanno dell'azienda un leader del settore. L'aggiornamento della composizione degli indici Dow Jones Sustainability World e Europe, di cui Pirelli è membro, verrà comunicato da S&P Global in data 8 dicembre 2023.

Le stime di crescita

Non a caso l'azienda ha riportato qualche giorno fa le stime degli analisti relative ai risultati economici per l'esercizio 2023 e aggiornate al 15 novembre 2023. Le previsioni elaborate dalle principali banche d'affari indicano ricavi pari a 6,62 miliardi di euro, in linea con il risultato ottenuto nel 2022. Il margine operativo lordo adjusted è stimato a 1,45 miliardi di euro, con una marginalità del 21,9%. Il risultato operativo adjusted è indicato a 986 milioni di euro, mentre il consensus sul risultato netto è di 465 milioni di euro.