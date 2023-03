Volatilità, chi vince e chi perde nella settimana della grande paura

Torna la volatilità e non sappiamo neanche cosa metterci. Ironia a parte, in pochi giorni Svb prima e Credit Suisse poi hanno posto la finanza internazionale e gli investitori di fronte a un rapido cambio di paradigma. Dalla difesa contro l'inflazione fonte di erosione ai risparmi e agli investimenti il focus è rapidamente passato alla difesa contro la ritrovata volatilità dei listini e dei principali prodotti. Il fallimento della sedicesima banca Usa e la crisi del colosso elvetico hanno danneggiato le borse partendo dai bancari; molti titoli obbligazionari sono stati gravati nel loro valore; su molti fronti è scattata la cosiddetta fly-to-quality, la corsa a sviluppare strategia di difesa dei portafogli.

Gabriel Debach, market analyst di eToro, ha commentato gli sviluppi sui mercati occidentali degli ultimi giorni: "I settori difensivi hanno offerto il riparo alle vendite di panico registrate, con acquisti sui titoli di Stato (e ovviamente con i rendimenti in calo), così come sui classici settori quali quelli relativi ai beni di consumo di prima necessità, utility e sanitario".

I titoli che hanno tenuto meglio

A Piazza Affari si sono ben difese, nella buriana, Snam (+2,5% in una settimana), Campari (+2,73%), Centrale del Latte Italiana (+3,04%), Terna (+3,84%), Copernico (+5,83%), Intercos (+7,22%) e Italgas (+8,24%). In un certo senso, settori come quelli delle utility godono della facile di relativa calma e, in quest'ottica qui, la "corazza" costruita nel 2022 è stata utile per permettere alle aziende di distribuzione e generazione energetica di essere portatrici di risultati. E la musica sta cambiando anche sul fronte dei fornitori, come ad esempio la Norvegia, che per bocca del premier Jonas Gahr Store ha detto che la volatilità con tariffe alte non è nell'interesse di Oslo.

Per Debach di contro "i settori ciclici, più sensibili al potenziale rallentamento della crescita economica", facenti riferimento principalmente all'ambito "industriale e finanziario, hanno registrato le maggiori vendite. Tecnologico e servizi di comunicazione invece hanno beneficiato delle maggiori pressioni al ribasso sui rendimenti dei Treasury e del potenziale percorso della Fed".

I bancari registrano le perdite più pesanti

Fra i bancari le perdite in Italia sono state tra il 10 e il 18%, e aziende come Prysmian, Vonovia e Avio hanno perso in una settimana tra il 9 e il 10%. Nessuna slavina e un recupero che sembra possibile: ma il tema della ciclicità e della volatilità apre discussioni sul fatto che l'investimento vincente di oggi può essere quello perdente di domani, e quello perdente di oggi recuperare in prospettiva, in campo azionario, nel prossimo futuro. Il risultato? Può essere una grande incertezza. La volatilità è dunque più vischiosa in termini di rischio della minaccia inflattiva, perché porta diversi titoli a "sbandare" tra fasi di alta prestazione e fasi, invece, di maggiore depressione, spesso senza una reale coordinazione.

Una notizia cattiva e una buona

Il lato negativo di questa vicenda è che chi ha investito cercando lauti dividendi dovrà, nel breve periodo, rifoderare la spada. Quello positivo è che ad oggi nessun settore sembra, nel breve periodo, a rischio crac. E la stessa dinamica propositiva venutasi a creare nel sistema istituzionale in risposta al crac Svb e alla crisi di Credit Suisse, che hanno portato la Federal Deposit Insurance Corporation (Fdic) negli Usa e la Banca nazionale svizzera a Berna a pronti interventi, mostra il versante mezzo pieno del bicchiere.

Il mercato soffre la dipendenza monetaria