Botti e fuochi d'artificio tutto l'anno. "È ora di regolamentare il fenomeno"

«Inciviltà, vandalismo e inquinamento. La notte di capodanno a Milano non è stata solo una festa rumorosa e pericolosa. I botti, fatti esplodere a ridosso delle case, hanno messo a repentaglio la sicurezza dei residenti creando un clima di caos e paura. Ma non è solo una questione di rumore: molti di questi spari sono stati accompagnati da atti delinquenziali». A fare un bilancio della situazione è la capogruppo milanese di Noi Moderati Mariangela Padalino. Un esempio lampante, denuncia, si è verificato in via Fratelli Zoia/Cannizzaro, periferia ovest, dove un gruppo di circa cinquanta ragazzi «oltre ai botti, ha compiuto atti di vandalismo. Hanno rubato una decina di estintori (nella foto), scaricandoli a terra e disperdendo anidride carbonica sulla strada, rovinando e sporcando il quartiere. Non contenti, hanno anche distrutto la pensilina del bus con gli estintori». È «insostenibile - prosegue Padalino - che episodi simili avvengano con impunità. Chiedo con forza che venga ripristinato un presidio fisso di controllo, come quello che c'era fino al 2011, prima che venisse rimosso dalla giunta Pd. Le zone periferiche devono essere monitorate costantemente per evitare che il degrado, l'illegalità e l'inquinamento prendano piede.

C'è un altro aspetto che non possiamo ignorare: l'inquinamento ambientale causato da botti e fuochi d'artificio. Non parlo solo di Capodanno: ormai si spara sempre e in tutti i quartieri, senza una ragione comprensibile. É ora di regolamentare seriamente questo fenomeno».