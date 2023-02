Il Brera sfida l'Europa con la squadra di Pandev

Il Brera Football Club sbarca nel campionato macedone. In questi giorni, infatti, è stata firmata la lettera d'intenti per acquisire l'Akademija Pandev, il club fondato nel 2010 dall'ex interista Goran Pandev e che milita nella Serie A della Macedonia del nord. Il Paese che ci ha inflitto una delle più cocenti delusioni della storia con l'eliminazione dei Mondiali, ora diventa la nuova dimensione della società che rappresenta la «terza squadra di Milano».

Si tratta del primo tassello di attuazione della strategia internazionale di Brera Holdings, che punta ad esportare il brand nella massima divisione di altri Paesi. Attraverso l'acquisizione dell'Akademija Pandev e la ridenominazione di «Brera», la mission è quella di migliorare le prestazioni della squadra, che ha il diritto di partecipare alle tre principali competizioni UEFA e, anzi che ha già preso parte in questa stagione ai preliminari. E chissà che, in un'ipotetica Champions del futuro, non possa un giorno incrociare Milan e Inter. Per un derby davvero alternativo, o inimmaginabile finora.

L'ambasciatore c'è già: l'ex attaccante nerazzurro Goran Pandev, proprietario di Akademija Pandev nonché membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di Brera Holdings. «Siamo particolarmente soddisfatti di poter consolidare la nostra collaborazione con Goran e con il club da lui fondato nel 2010 portando il marchio Brera FC in Macedonia», è il commento di Alessandro Aleotti, Chief Strategy Officer di Brera Holdings e fondatore del Brera FC a Milano oltre vent'anni fa. Una squadra dilettantistica che nel tempo ha sviluppato un modello particolare di inclusività e attenzione per il sociale. Il focus del club, infatti, è sempre stato l'utilizzo innovativo del calcio come esperimento sportivo, culturale e comunicativo, che hanno reso il Brera FC una piccola eccellenza milanese ed un club «iconico» sul piano internazionale. Lo confermano i numerosi riconoscimenti istituzionali assegnati al club, tra cui nel 2022 il prestigioso «Social Impact Award» per lo sport rilasciato dalla Internet Marketing Association degli Stati Uniti.

Da dove arrivano alcuni investitori che hanno deciso di dare una mano al Brera FC, fra questi anche quel Chris Gardner noto al grande pubblico per il bestseller «La ricerca della felicità». Recentemente, è avvenuta la quotazione al NASDAQ finalizzata a implementarne una strategia di sviluppo. Una strategia tesa ad entrare nel calcio professionistico tramite squadre di altri Paesi, europei e non, a marchio Brera. Mantenendo, allo stesso tempo, Milano come quartier generale.