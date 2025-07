Burattini e palle volanti "Pane e Mate" con sessanta spettacoli

No, non è vero che tra luglio e agosto in città resta solo l'afa. Basta fare una capatina al festival del Municipio 8, per entrare nel mondo di "Pane e Mate". Sessanta eventi gratuiti da oggi al 25 ottobre: 13 concerti - dalla musica etnica al jazz, dalla classica ai cori popolari - 25 spettacoli, installazioni, laboratori, performance. Benvenuti "A Milano d'estate... M'incanto!". Ma vediamo qualche appuntamento, del mese.

Come si diceva si inizia oggi col teatro dei burattini "Un po' di Pulcinella", alle 17 presso la Biblioteca Gallaratese di via Quarenghi 21, a cura del Teatro del Secchio. Omaggio alla storia napoletana delle guarattelle. I burattini tornano il 12 luglio, con "Truciolo e il cavallo a dondolo" a cura di Ivano Rota, alle 18 nel cortile del Casva (via Isernia 5). Non mancano gli spettacoli: si comincia domani con "Il Signor Pallino" a cura di Vallin dove si vedranno roteare in aria racchette da tennis, palline, clave e torce infuocate, alle 18 nel cortile Casva. E sempre qui, alla stessa ora, altri show per bambini, domenica. Per chiudere domenica 27 con "Gretel, Hansel e la strega Clodoalda" a cura di L'Arca di Noé Aps. Sempre a luglio, 4 concerti: i primi due nel cortile del Casva: giovedì le percussioni di musica brasiliana Maracatù Estrela do boi e domenica un concerto etnico di Sanzamamu. Altro appuntamento il 26 con la voce e il coro di Ciwicé a cura di Marilena Anzini, il coro Ciwicé e Michele Tacchi - alle 19 nella Comunità di Villapizzone di via Villapizzone 3. Nei live Marilena, con la sua chitarra acustica, è accompagnata da Michele Tacchi al basso fretless e dalle Ciwicè, ensemble di voci femminili che ha fondato e dirige. Il 27 dalle 10 alle 18 laboratorio di musica guidato da Beniamino Fiorini.

Tocco di poesia con due installazioni per i più piccoli: sabato "I viaggi di Giovannino Perdigiorno", itinerario verso 10 mondi immaginari a cura di Teatro Pane e Mate, dalle 11 a Casva; sabato 26 le "Isole d'acqua" (Villapizzone), a cura di Teatro Pane e Mate.