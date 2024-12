Da Buscaglione alle note del '500, se il concerto di Natale è diverso

Ascolta ora 00:00 00:00

Quanti concerti di Natale, ogni anno per generi, autori e interpreti, c'è l'imbarazzo della scelta. Vediamone alcuni, degni di nota. Venerdì alle 20,30 ecco il Coro da camera Clam Chowder diretto da Giorgio Ubaldi (coreografie di Zagana Capilupi), impegnato nello spettacolo «Verso il Natale». Presso la suggestiva cornice del Tempio Valdese - in via Francesco Sforza - si terrà questo appuntamento musicale, con il Coro Chowder in campo con un programma variegato. I musicisti spazieranno dai classici del jazz alle incantevoli melodie natalizie. Il concerto si aprirà con un omaggio a due grandi maestri della musica italiana, Fred Buscaglione e Gorni Kramer. La seconda parte del recital sarà dedicata alle magiche atmosfere delle feste, con un tocco jazz e gospel. Ad arricchire la serata, la danzatrice Zagana Capilupi e il pianista Matteo Maranzana che accompagneranno le esibizioni vocali, creando un'esperienza multisensoriale. E ancora, un'altra proposta.

Sabato pomeriggio, presso la Basilica di Santa Maria in San Satiro (in via Torino, dalle ore 16,30, ingresso libero fino a esaurimento posti), nell'ambito del ciclo «Parole e Musica in tempo di Avvento» il Consort di traverse rinascimentali dell'Istituto di Musica Antica della Civica Scuola di Musica «Claudio Abbado»; c'è il soprano Chiara Rebaudo protagonista del concerto intitolato «En natus est Emmanuel - Il Natale nella musica rinascimentale europea». Infine.

Doppio festeggiamento in programma domenica, sul palcoscenico della Sala «Verdi» del Conservatorio. Alle ore 17 andrà in scena il «Concerto di Natale 160x160: Song» per il Quartetto, con cui Song e la Società del Quartetto accolgono le festività. Corelli, Vivaldi e I canti di Natale.

La serata si colloca nell'ambito delle celebrazioni del 160esimo anniversario della storica Società del Quartetto di Milano, un omaggio con il quale Song e la Società del Quartetto rinnovano un sodalizio di lunga data: nel 2014, in occasione del 150esimo anniversario della Società del Quartetto, Song propose una trascinante esecuzione dei «Carmina Burana» di Carl Orff. Ancora oggi Song si ispira al modello di «El Sistema» creato in Venezuela nel 1975 da José Antonio Abreu, radicato in Italia da Claudio Abbado e ormai prossimo ai cinquant'anni dalla sua leggendaria fondazione.