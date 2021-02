C'è giustizia in vetta alla classifica

Continua a restare molto accesa la lotta per il vertice della classifica. Torna in vetta, con netto sorpasso, il duo Palamara-Sallusti con Il sistema. Potere, politica affari: storia segreta della magistratura italiana (Rizzoli). Il libro-intervista all'ex magistrato questa settimana macina ancora 28mila e quattrocentonovantanove copie, dimostrando una tenuta di vendite invidiabile. Cede invece molto terreno Lyon Gamer che era primo la settimana scorsa. Le storie del quartiere (Magazzini Salani) che settimana scorsa veleggiava sopra le 42mila copie è precipitato, si fa per dire, a 18mila duecentoventicinque. Sono sempre tantissime ma, come spesso capita con gli youtuber, siamo passati dall'esplosione di una super nova, provocata dai giovani lettori in attesa dell'uscita, a vendite consistenti ma decisamente più normali. Macina bene anche il terzo classificato, che del resto è un signore piuttosto famoso. Barack Obama con Una terra promessa (Garzanti) si mantiene al terzo posto con 12mila e quattrocentoquindici copie, anche in questo caso con un robusto calo rispetto alla settimana precedente, che però va detto, era stata insolitamente effervescente.

A inseguire da vicinissimo l'ex presidente degli Stati Uniti c'è sempre Gianrico Carofiglio: con La disciplina di Penelope (Mondadori) siamo a 12mila e centonovantanove copie. Novità che irrompe in classifica invece al quinto posto. Carlo Verdone conferma di essere un grande narratore di storie non solo sul grande schermo, il suo La carezza della memoria (Bompiani) convince 11mila e quattrocentosessantacinque lettori. Non è la prima prova letteraria per l'attore e regista che nel 2012 aveva già raccontato ampi stralci della sua vita in La casa sopra i portici (sempre Bompiani) ed era stato un successo anche allora. Vedremo nelle prossime settimane se anche questa seconda narrazione biografica continuerà a convincere. Intanto prendiamo atto che almeno la parte alta della Top ten continua a marciare su numeri molto alti per la fase primaverile rispetto agli anni precedenti.