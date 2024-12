"Caffè doppio" per Eroica che apre anche a CityLife

Ascolta ora 00:00 00:00

Eroica è nata in un caffè e al caffè si andava in bici, si leggeva e discuteva di ciclismo e dei suoi eroi, si faceva il tifo per Bartali e Coppi, si mangiava, si beveva e si stava insieme. Ciò che Eroica è diventata come evento ciclistico è nei numeri (enormi) di questi ultimi anni, ciò che sta diventando come «brand» che mette insieme una filosofia e un modo di vivere è nell'essenza dei suoi «caffè» ormai da anni. Uno a Padova e un altro a Milano in viale Tunisia, punti di incontro per i ciclisti di ogni età, luoghi d'altri tempi e allo stesso tempo spazi contemporanei per accogliere, incuriosire e avvicinare al ciclismo anche chi ancora non si è innamorato di questo sport. Uno spazio dove gusti e sapori, così come oggetti, cimeli e libri invitano a riscoprire una dimensione del tempo a misura d'uomo, pensato non solo per chi cerca il posto per una pausa, per un incontro di lavoro o per un pranzo, ma anche per gli eventi e la cultura. Il progetto funziona tant'è che, nei prossimi mesi, Eroica caffè che ha chiuso il 2024 con un fatturato di 3 milioni, aprirà un altro spazio a City Life: «In realtà gli spazi saranno due - spiega Ivan Totaro nuovo socio e partner del brand -. Uno sotto la Torre, l'altro nel parco. Due chioschi che certificano la vocazione ciclistica di questo nuovo quartiere e che saranno il condensato di ciò che noi già facciamo nei nostri locali, della nostra filosofia e della nostra offerta culturale e gastronomica con aree di accoglienza per i ciclisti, un piccolo spazio officina e per ospitare eventi e presentazioni».

Totaro, che con la sua famiglia ha alle spalle una storia imprenditoriale di successo con l'apertura di oltre 70 ristoranti tra cui la catena «Hamerica's», punta molto su questa nuova avventura «eroica»: «L'obiettivo è consolidare il business in Italia e aprire i primi due caffè all'estero entro due anni tra Germania, Austria e Belgio tutti Paesi con grande vocazione ciclistica. Ma si tratta anche di un progetto culturale: vogliamo valorizzare il Made in Italy, parlare di tradizioni, di storia, raccontare come il ciclismo eroico non sia solo un ponte tra passato e futuro, ma anche un esempio di come lo sport possa ispirare un modello di impresa sostenibile e innovativa legata ai valori e alle origini italiane: un'idea di socialità aperta e informale com'è quella di Eroica». Nei due nuovi chioschi di City life lavoreranno una decina di persone, in un «format» che condenserà l'offerta dei caffè di Eroica.

«La bellezza della fatica e il gusto dell'impresa non è solo un motto ma una filosofia che ispira ogni nuova apertura e sfida - spiega Nicola Rosin, presidente di Eroica -. L'ingresso di Ivan Totaro con la sua esperienza nel mondo della ristorazione segna un momento decisivo per la crescita di Eroica caffè».