La calata in massa degli attori hollywoodiani nell'anno delle elezioni

Ascolta ora 00:00 00:00

È l'invasione gradita delle star di Hollywood. Incredibile il numero di divi che hanno scelto Venezia come vetrina. I loro film sapranno essere più avvincenti delle elezioni presidenziali più clamorose di sempre? Chi volesse girare una pellicola ad alto tasso di tragedia e insieme di comicità non dovrebbe fantasticare neppure troppo. Dove trovi una sceneggiatura che includa: un attentato al vincitore annunciato, un candidato costretto a ritirarsi perché accusato dai suoi di essere poco lucido, una nuova candidata lanciata da una convention spettacolare, una sequela da record di insulti reciproci, l'uomo della destra, Donald Trump, che è (o si spaccia per) espressione del popolo, la donna della sinistra, che è coccolata dalle élite vere o sedicenti. E in mezzo a questo caos, un divo che chiede e ottiene le dimissioni di Joe Biden. Proprio una delle stelle attese al Lido per la Mostra del cinema: George Clooney. Signori, questo è un film. Resta da scrivere solo il finale.

Si parte oggi con Beetlejuice, Beetlejuice di Tim Burton. Ad accompagnare il regista, la compagna Monica Bellucci, il protagonista Michael Keaton, Winona Ryder, Willem Dafoe e Jenna Ortega, la Mercoledì della serie Netflix. La cerimonia d'inaugurazione condotta da Sveva Alviti prevede anche la consegna del Leone d'oro alla carriera a Sigourney Weaver. È solo l'inizio di una edizione che, cartellone alla mano, vede di nuovo Venezia al centro della scena dopo la penalizzazione di un anno fa quando, a causa dello sciopero degli attori e delle maestranze del cinema in America, il Lido aveva dovuto fare a meno di molte stelle. Al netto di defezioni dell'ultima ora nella Mostra internazionale d'arte cinematografica (in programma fino al 7 settembre) la lista di nomi da copertina è impressionante. In cima alla lista dei più attesi: Lady Gaga e Joaquin Phoenix, la coppia di Joker: Folie a Deux di Todd Philipps, secondo capitolo sul personaggio di DC Comics; il duo George Clooney-Brad Pitt sarà protagonista di Wolfs di Jon Watts. Prevista dunque la sfida a distanza Pitt-Jolie, perché l'attrice sarà la Callas in Maria di Pablo Larraín, film ambientato ai tempi dell'«esilio» parigino della cantante. Julianne Moore e Tilda Swinton recitano in The Room Next Door di Pedro Almodóvar. Cate Blanchett e Kevin Kline si presentano al Lido per Disclaimer, la serie tv thriller di Alfonso Cuarón. Nicole Kidman interpreta Babygirl di Halina Reijn ma c'è anche Antonio Banderas. Un inedito Daniel Craig si rifà l'immagine con Queer di Luca Guadagnino, pellicola tratta dall'omonimo romanzo di William Burroughs. In The Order di Justin Kurzel c'è l'inglese, ma hollywoodiano per adozione, Jude Law, insieme con Tye Sheridan. Arriva anche Adrien Brody per The Brutalis di Brady Corbet. Fuori concorso Horizon (capitolo 1 e 2) con Kevin Costner e Sienna Miller. Costner ha bisogno di pubblicità positiva, infatti rischia la bancarotta, avendo investito di tasca sua nella nuova saga western.

Chi non ha un film, come Richard Gere, passa lo stesso dalle parti della laguna per una serata di beneficenza... Oprah Winfrey invece sarà ospite di Diane Von Furstenberg all'Arsenale.

Insomma, mancano solo Donald Trump e Kamala Harris ma scommettiamo che saranno evocati da molti attori.