Addio a Denis Law, fu l'unico calciatore scozzese a vincere il Pallone d'Oro

É morto Denis Law, leggendario attaccante scozzese del Manchester United attivo negli anni 60 e 70. Aveva 84 anni, questo il comunicato dei figli: "È con il cuore pesante che vi diciamo che nostro padre Denis Law è deceduto a 84 anni. Ha combattuto una dura battaglia ma finalmente ora è in pace. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito al suo benessere e cura, in passato e di recente. Sappiamo quanto le persone lo hanno sostenuto e amato e questo amore è sempre stato apprezzato e ha fatto la differenza".

Attaccante formidabile, ha segnato 237 gol in 406 partite con i Red Devils, terzo marcatore di sempre del club dopo Wayne Rooney e Sir Bobby Charlton. A suon di gol ha contribuito a due campionati inglesi (1965 e 1967) dello United e, soprattutto, a una Coppa dei Campioni nel 1968 entrata nel mito. Una squadra formidabile quella guidata da Matt Busby, che oltre a "The King" Law poteva contare in attacco su George Best e Sir Bobby Charlton. Un tridente leggendario, la "United Trinity" nella statua all'ingresso di Old Trafford e che, da oggi, i più romantici immagineranno essersi finalmente riunita.

Law ha giocato prevalentemente in Inghilterra. Degli oltre 10 anni al Manchester United abbiamo già detto. In precedenza aveva vestito le maglie anche di Huddersfield Town e Manchester City, con cui ha chiuso la sua carriera nel 1974. Ma prima di scrivere pagine di storia in maglia Red Devils si era concesso una stagione lontano dall'Inghilterra, in Italia. Nel 1961-1962 era stato acquistato dal Torino, con cui giocò 27 partite in Serie A segnando 10 gol.

Poi la chiamata di Matt Busby e l'inizio della leggenda con lo United, facendo parte dei mitici, gesta che lo porteranno alla conquista anche del Pallone d'Oro nel 1964, unico giocatore scozzese a riuscirci. A proposito di: con la sua Nazionale ha segnato 30 gol, recordman di tutti i tempi insieme con Kenny Dalglish.