Addio a Elio Corno, storica firma del Giornale

Elio Corno, il popolare giornalista sportivo, è morto domenica 9 marzo. Da anni volto noto delle emittenti tv locali è mancato a 78 anni. A darne notizia è stata la stessa emittente 7 Gold durante la sua «Diretta Stadio». Il giornalista di conclamata fede neroazzurra, in passato era stato responsabile della pagina sportiva de Il Giornale, ma aveva lavorato anche per la Gazzetta dello Sport. Dagli anni Duemila era passato al piccolo schermo diventando un volto molto noto grazie prima alla trasmissione Qui studio a voi stadio, trasmessa su Telelombardia dove Fabio Ravezzani inventò la rivalità calcistica tra l'interista Corno e il collega milanista Tiziano Crudeli e poi alle sue partecipazioni al Processo del Lunedì.

Famosi i siparietti e le litigate per i calciatori, gli arbitraggi, i risultati meritati o immeritati. Discussioni sempre molto goliardiche, ma soprattutto sempre rispettose. Oggi sono numerosissimi gli amici e i tifosi nerazzurri, ma non solo, che lo ricordano sui canali social.

Tra i messaggi ci sono gli spezzoni dei suoi interventi in tv, sempre ricchi di ironia e sfottò, con neologismi creati ad arte all'istante per qualche situazione al limite. Corno scrisse "Il vangelo del vero anti-milanista", di cui diceva: "Ha avuto successo non solo tra gli interisti ma anche tra i rossoneri".