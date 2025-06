Adelina Elisei, chi è la moglie del nuovo allenatore dell'Inter: ex modella e star della tv in Romania

Ascolta ora 00:00 00:00

Con l'ufficialità di Cristian Chivu quale nuovo allenatore dell'Inter, la società nerazzurra è adesso pronta per iniziare al meglio la preparazione al Mondiale per Club con la prima gara in programma il prossimo 17 giugno contro il Monterrey. Nelle ultime ore ha scritto anche un bel messaggio la moglie dell'ex calciatore rumeno, Adelina Elisei, ex modella e volto di punta della tv in Romania.

Il post della moglie

" Sono così orgogliosa, ma non sorpresa! So chi sei e anche il mondo sta per scoprirlo! Ti amo! ", ha scritto sul proprio account Instagram oltre ad aver successivamente pubblicato il video realizzato dall'Inter per la presentazione del nuovo tecnico raggiungendo migliaia di consensi e congratulazioni da parte dei suoi follower.

Chi è Adelina Elisei

Nata il 3 gennaio 1982 nella città di Piatra Neamț, a poco più di 300 km dalla capitale Bucarest, Adelina ha iniziato a muovere i primi passi nel campo della moda diventando per parecchi anni una modella di punta per molti brand. La sua carriera ha preso una piega ancora più importante che l'ha fatta diventare un volto popolare nel suo Paese all'inizio degli anni Duemila quando ha iniziato a fare televisione conducendo programmi molto noti tra cui anche il locale Festivalbar. Negli anni italiani con il marito che ha prima indossato la maglia della Roma per poi passare all'Inter non è mai riuscita a sfondare nel mondo dello spettacolo. In Romania ha condotto anche l'edizione locale di X Factor.

Da sempre una donna riservata, sono poche e scarne le informazioni che riguardano la vita precedente a quella con Chivu. Dai social si possono ammirare scene di vita quotidiana del suo lavoro, molte foto in cui posa come modella e con il marito Cristian. Sicuramente ama gli animali con uno scatto molto tenero del cane Lia sul divano di casa e un altro, meno recente, in cui lo tiene tra le sue braccia.

Quando Chivu fu trasferito dalla Capitale all'Inter fu la stessa Adelina ha ufficiliazzarne il passaggio anticipando molti giornalisti. " Cristian passerà al club del presidente Moratti per 15 milioni.

È stata decisiva la sua volontà, tant'è che per farlo ha rinunciato a un milione di euro all'anno. Invece di guadagnare 5,5 milioni scenderà a 4,5, ma il suo contratto sarà di cinque anni invece di quattro. Per parte mia, spero di partire domani stesso per Milano", disse ad Antenna Tre nel 2007.