Adesso è ufficiale: inizia l'avventura di Luis Enrique col Paris Saint-Germain

Luis Enrique è ufficialmente il nuovo allenatore del Paris Saint-Germain, dopo il divorzio con Christophe Galtier. L'ex Ct della Spagna torna così sulla panchina di una squadra di club a sei anni dall'ultima volta: nel 2017 aveva chiuso l'esperienza con il Barcellona. Con le Furie Rosse è arrivato alle semifinali di Euro 2020 ed è stato eliminato agli ottavi al Mondiale in Qatar dal Marocco. Anche un argento nella Nations League 2021/22. Con il club parigino, Luis Enrique ha firmato un contratto di due stagioni fino al 2025.

"È un nuovo ciclo, un nuovo modo di giocare, uno dei migliori allenatori del mondo, non per quello che ha vinto ma per il suo stile di gioco, offensivo" , ha detto il presidente Nasser al-Khelaifi davanti ai giornalisti e al fianco dello stesso Enrique. Lo spagnolo, 53enne, ex tecnico di Roma e Barcellona, è stato presentato in apertura di una conferenza stampa in corso a Poissy, nel nuovissimo centro sportivo del club della capitale francese. L'appuntamento è slittato via via di circa tre ore, ufficialmente a causa di "un ritardo del volo del presidente del club, Nasser Al-Khelaifi".

"Mi piace molto questa pressione, ci sono dieci squadre sullo stesso livello e con lo stesso sogno". Queste le prime parole di Luis Enrique da nuovo allenatore del Psg. Lo spagnolo, che la Champions l'ha già vinta nel 2015 in finale contro la Juventus, ha aggiunto: "Ogni tanto è una competizione ingiusta perché sono i dettagli che ti lasciano fuori. Faremo il meglio possibile" . Poi su Neymar, già allenato a Barcellona e con il quale ha vinto il triplete: "Non ci ho parlato, vedremo che succederà, ci saranno cambi perché c’è uno stile di gioco caro e vogliamo che la gente si diverta ogni settimana" . Infine su Kylian Mbappé: "Non posso dire nulla, ha un contratto e vedremo come andranno le cose. La costruzione della squadra la faremo in maniera del tutto privata".

Come sarà il Psg di Luis Enrique

L'obiettivo è quello di sempre: vincere la Champions League. Ci hanno provato tantissimi grandi allenatori in questi anni, da Ancelotti a Emery da Tuchel a Pochettino, senza mai riuscirci. Stavolta il club parigino ha deciso di cambiare strategia ovvero creare un vero progetto con una precisa identità tattica e soprattutto darsi un'anima. Sulla falsariga di altri club europei come Manchester City o Liverpool, che a prescindere dai risultati hanno dato le chiavi in mano a Pep Guardiola e Jurgen Klopp con contratti pluriennali.

Per un progetto del genere Lucho sembra l'allenatore giusto sotto l'aspetto tecnico-tattico ma soprattutto quello umano. In attesa delle manovre di mercato dopo gli addiì di Messi e Sergio Ramos, è in arrivo a parametro a zero oltre al già annunciato Milan Skriniar dall'Inter, anche Marco Asensio dal Real Madrid. Vicinissimo anche il centrocampista dello Sporting Lisbona, Manuel Ugarte. Da sciogliere subito i nodi Mbappé e Neymar, prima di tuffarsi nelle trattative di calciomercato. Le idee e le potenzialità economiche per accontentare Luis Enrique di sicuro non mancano.