Adidas e FIGC presentano “Calcio Diner” con Calafiori nelle vesti di cameriere



Il video ha come protagonista il calciatore della Nazionale italiana Riccardo Calafiori nelle insolite vesti di cameriere all’interno di un tipico diner americano. Il difensore azzurro sta allenando velocità ed equilibrio servendo ai tavoli sui pattini, quando l’improvvisa comparsa del pallone ufficiale del prossimo campionato mondiale di calcio, Trionda, cattura la sua attenzione e il calciatore stupisce l’intera clientela con un’esibizione di palleggi. Spin-off del video realizzato da Eoin Glaister, “Calcio Diner” sintetizza in maniera brillante e inaspettata la preparazione dei giocatori dell’Italia in vista dei prossimi impegni internazionali, con l’obiettivo di ottenere il pass per il continente americano. Il racconto visivo è ispirato dalla cultura pop statunitense e mescola elementi della tradizione a stelle e strisce e dettagli che rimandano al calcio italiano, espressione nostrana del Football. La pubblicazione del contenuto arriva nel giorno in cui gli azzurri iniziano al Centro Tecnico Federale di Coverciano per preparare i prossimi impegni con Moldova e Norvegia e a pochi giorni dalla presentazione di Azzurra, la maglia realizzata per il 2026 da Adidas.

La nuova divisa della Nazionale esalta la tradizione del nostro calcio e della nostra cultura inserendo dettagli oro sull’iconica base azzurra ed esaltando con una trama a foglie d’allora la storia vincente della Federazione, quattro volte campione del Mondo. Adidas, fornitore ufficiale dei più importanti tornei di calcio del mondo, come la FIFA World Cup, la FIFA Women’s World Cup, la FIFA Club World Cup™, la UEFA European Football Championship, la UEFA Champions League e la UEFA Women’s Champions League, sponsorizza anche alcuni dei migliori club del mondo tra cui Real Madrid, Liverpool, Manchester United, Arsenal, Bayern Monaco e Juventus.

Adidas è anche partner di alcuni dei migliori atleti del gioco tra cui Aitana Bonmati, Trinity Rodman, Vivianne Miedema, Alessia Russo, Lena Oberdorf, Vicky Lopez. Leo Messi, Jude Bellingham, Mohamed Salah, Pedri, Lamine Yamal, Florian Wirtz, Paulo Dybala, Gabriel Jesus, Ousmane Dembélé, Serge Gnabry e Manuel Neuer.