"Akanji, buttati a sinistra". Il trucco di Pickford sui calci di rigore

Jordan Pickford, con la sua parata su Manuel Akanji, ha permesso all'Inghilterra allenata da Gary Southgate di volare alle semifinale ad Euro 2024. Il 30enne portiere dell'Everton ha ancora una volta tolto le castagne dal fuoco alla sua nazionale che non sta di certo incantando per il gioco espresso nonostante i tanti giocatori di talento. Pickford durante la lotteria dei calci di rigore ha sempre con sè l'immancabile borraccia con le indicazioni sulle tendenze "direzionali" dei rigoristi avversari.

L'ultima volta che aveva utilizzato questo trucchetto, nella finale di Wembley contro l'Italia di Roberto Mancini, non gli era andata bene nonostante due rigori parati a Belotti e Jorginho, questa volta invece ha pagato dato che sul suo bigino c'era scritto: "Akanji, buttati a sinistra". Detto fatto, rigore parato e pass per le semifinali raggiunto anche perché i suoi compagni di squadra Palmer, Bellingham, Saka, Toney e Alexander-Arnold non hanno tradito dagli undici metri.

Jordan Pickford's multipurpose water bottle pic.twitter.com/ocUwgpm0yg — Sky Sports Football (@SkyFootball) July 6, 2024

Come andò ad Euro 2020

In Inghilterra non è ancora passata la cocente sconfitta subita in casa, nel tempio di Wembley, per mano dell'Italia di Roberto Mancini. In quella circostanza, dopo l'1-1 dei 120' di gioco con le reti di Shaw e Bonucci, si andò fino ai calci di rigore che premiarono gli azzurri. Donnarumma neutralizzò i tiri di Sancho e Saka con Rashford che colpì il palo e le reti di Kane e Maguire. Per gli azzurri segnarono Berardi, Bonucci e Bernardeschi con gli errori che portarono la firma di Belotti e Jorginho che si fecero ipnotizzare dal portiere inglese che però non riuscì a far vincere il trofeo alla nazionale dei Tre Leoni con le sue belle parate.

Ora, l'Inghilterra affronterà mercoledì 10 luglio l'Olanda di Ronald Koeman che nella serata di ieri ha piegato la resistenza della bella Turchia di Vincenzo Montella. In palio la finale del 14 luglio contro la vincente di Spagna-Francia, una sorta di finale anticipata. Pickford, nel caso, si starà già portando avanti preparando un nuovo "bigino" con i rigoristi orange che tra ottavi e quarti di finale ha spazzato via prima la Romania e poi la Turchia vincendo in rimonta con due gol in sei minuti.

L'Inghilterra parte con i favori del pronostico e con un Pickford così in forma e sempre più para rigori Southagate ha un'arma in più da poter sfruttare per conquistare la finale e riuscire a vincere finalmente un titolo europeo mai messo in bacheca e che andrebbe a fare compagnia al titolo di campioni del mondo conquistato nel lontano 1966.