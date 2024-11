Valencia, muore nell'alluvione anche il calciatore Castillejo

account x @ roda

La Spagna continua fare i conti la Dana, il ciclone che sta mettendo in ginocchio la Comunidad Valenciana. Tra le centinaia di vittime dell'alluvione, che ha colpito negli ultimi giorni la zona sud est del Paese, c'è anche un calciatore. Si tratta di Josè Castillejo, 28 anni, esterno offensivo con un passato nel Valencia. Il club lo ha ricordato sui suoi profili social: "Il Valencia CF piange la scomparsa di José Castillejo, vittima dei disastri della DANA. José Castillejo è cresciuto nelle giovanili del club e ha giocato in diverse squadre della Comunità Valenciana. Riposa in pace".

Classe '96. Era nato a Picanya, piccolo sobborgo alle porte di Valencia e ricopriva il ruolo di ala sinistra. Cresciuto nelle giovanili del Valencia CF, ha militato nel club fino all'età di 19 anni. Successivamente, ha proseguito la carriera che lo ha portato a giocare in diverse squadre. Nella stagione 2015-2016, ha vestito la maglia del Paterna nella prima metà della stagione, per poi trasferirsi all'Eldense in Segunda División B. Ha inoltre giocato per il Recambios Colon, il Roda, il Torre Levante e il Vilamarxant, club con il quale ha concluso la sua carriera calcistica nel 2020.

Intanto la MotoGP ha deciso di non correre a Valencia, l'ultima gara della stagione, in programma nel weekend del 15-17 novembre. La decisione è arrivata dopo il clamore suscitato dalle parole di Pecco Bagnaia, determinato a non scendere in pista per solidarietà alle zone colpite dall'alluvione. Intanto sono diverse le partite di campionato. Sono state posticipate Valencia-Real Madrid e Villarreal-Rayo Vallecano per quanto riguarda la Liga, Castellon-Ferrol, Eldense-Huesca e Levante-Malaga in Segunda División. Inoltre, la Federazione spagnola ha decretato un minuto di silenzio per le vittime su tutti gli altri campi. Molti i messaggi di solidarietà da parte delle squadre. A partire naturalmente da quello del Valencia, che ha espresso "le sue più sincere condoglianze alle famiglie e agli amici di coloro che sono morti a causa di Dana. Siamo vicini alle popolazioni colpite e a coloro che stanno lavorando per prevenire le conseguenze degli effetti della tempesta".

Invece, i giocatori del Real Madrid e lo staff tecnico guidato da Carlo Ancelotti, prima dell’allenamento, avevano osservato un minuto di silenzio in memoria

delle vittime. Ma non solo. Come reso noto con un comunicato, il club di Florentino Perez ha deciso di devolvere un milione di euro per dare il proprio sostegno economico alla popolazione colpita dalla terribile alluvione.