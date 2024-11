Valencia, i morti sono più di 200. E la Dana fa ancora paura: allerta rossa

Ascolta ora 00:00 00:00

Articolo in aggiornamento

Si aggrava di ora in ora il bilancio dei morti dell'alluvione che ha colpito Valencia, nel Sud-Est della Spagna, con le autorità locali che hanno aggiornato l'ultimo bollettino con 205 vittime che si contano soprattutto tra la Comunità Valenciana ma anche nell'area di Castilla-La Mancha e in Andalusia. I dispersi, purtroppo, sono ancora numerosi e questo numero potrebbe non essere definitivo.

Le vittime dentro a un tunnel

Dalla nazione iberica arrivano nuove informazioni dai vigili del fuoco che hanno lavorato senza sosta per tutta la notte all'interno di un tunnel, completamente allagato, nell'arteria che collega le località di Alfafar e Benetuser. " Era totalmente allagato, ora è completamente ripulito dall'acqua. Dentro ci sono circa 30, 40 macchine con diverse vittime al loro interno", ha raccontato ai media andalusi Salvador Olivas, il capo di una squadra di una decina di vigili del fuoco che da Malaga sono arrivati a Valencia per dare il loro aiuto. A causa del disastro è stato annullato il MotoGp di Valencia previsto il prossimo 17 novembre.

Allerta rossa in Andalusia

L'ondata eccezionale di maltempo non sembra però essere ancora giunta al termine: in Andalusia è scattata l'allerta rossa per l'area di Huelva fino a questo pomeriggio come ha scritto sul social X l'Aemet,

l'Agenzia Meteorologica Statale iberica. Nell'area si temono ancora forti piogge e temporali continui che potrebbero scaricare ingenti quantità di pioggia su un terreno già reso molto fragile dai diluvi delle scorse ore.