Amarezza Real per il gol dubbio e super figuraccia per Haaland sr, papà maleducato

Si può dire che al Bernabeu si è visto più Haaland padre che il figlio: Alf-Inge (nella foto) più di Erling, insomma. In una serata-no per il centravanti norvegese del Manchester City, ben controllato dalla gabbia creata per lui da Ancelotti con il trio Rudiger-Alaba-Kroos, sugli spalti dello stadio di Madrid il papà si lasciava un po' andare. Gesti dell'ombrello, addirittura cibo buttato addosso ai tifosi del Real Madrid dal suo palco vip, dopo il pareggio di Kevin De Bruyne: «Mi hanno insultato tutto il tempo, io non ho colpe, forse non hanno apprezzato la mia esultanza», ha spiegato Haaland senior sui suoi canali social. Nel dubbio gli agenti della sicurezza hanno preso il papà del giocatore del City per toglierlo dai problemi.

Oltre a questa parentesi poco felice l'altra semifinale di Champions ha lasciato una sensazione di amaro in bocca al Real Madrid, soprattutto dopo aver visto il fotogramma di un canale televisivo in cui si è visto come l'azione del gol di De Bruyne fosse, chissà, da annullare: all'inizio della giocata infatti Bernardo Silva pare proprio aver controllato il pallone quando era già uscito. Da qui l'arrabbiatura di Ancelotti, ammonito dopo l'1-1. Un Ancelotti che ieri è arrivato a 190 partite allenate in Champions League, raggiungendo in cima a questa speciale classifica Alex Ferguson.

In vista del ritorno la sensazione è che il Real Madrid abbia preso le misure al City, innanzitutto annullando Haaland e poi scatenando le sue lepri in contropiede, su tutti un Vinicius in forma smagliante. In 25 occasioni i blancos hanno pareggiato una gara d'andata nei turni a eliminazione diretta e in 16 occasioni sono passati.