È ancora Italia-Albania

Estate 2024, ferie: a scelta, Spagna, Croazia, Albania, Italia, terre belle, sole, mare, cibo ma non c'entrano. Niente vacanze in quei siti leggiadri, si va in Germania, trattasi dell'esito del sorteggio che raggruppa le quattro nazionali di cui sopra, a giocarsi i sogni dell'Europeo.

Dortmund, Gelsenkirchen, Lipsia le mete delle nostre partite, città non proprio di fascino vacanziero, il fussball non permette distrazioni ma fa tornare alla mente il mondiale del duemila e sei, laggiù vinto dal gruppo Buffon, il portiere che fu e che oggi fa il team manager azzurro e ieri ha partecipato allo show Uefa con varie vecchie glorie del circo, nostalgia del grande calcio.

Perché, allora, non pensare fantastico? Cioè ribadire il titolo europeo conquistato nell'impero inglese di Wembley, stavolta nelle proprietà tedesche? Come abitudine, dopo avere tenuto il passaporto della morte in bocca, di colpo gonfiamo il petto al pronostico, fratelli d'Italia per stringerci a coorte.

Da oggi al 15 giugno, esordio contro l'Albania, stamperemo almanacchi e osserveremo le stelle, nel frattempo i telespettatori inglesi collegati su Bbc, hanno avuto il privilegio di ascoltare gemiti e orgasmi a corredo del sorteggio, erotico streaming orchestrato da Daniel Jarvis, detto «Jarvo69». Dio salvi il re. A noi pensa Spalletti. Auf Wiedersehen.