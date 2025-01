Ancora scintille fra Bobo Vieri e Cassano: "Vergognati, mia madre..."

Ascolta ora 00:00 00:00

I tempi della Bobo Tv saranno pure finiti, ma lo stesso non si può dire dello scontro ancora in corso fra Christian Vieri e Antonio Cassano, fra cui continuano a volare stracci. Sta facendo ovviamente parlare l'ultimo accesissimo scontro fra i due ex calciatori ed ex amici, che si sono lanciati nell'ennesimo botta.

Vieri non ha digerito l'ultimo intervento di Cassano nel corso di una recente puntata di Striscia la Notizia, ed è subito passato al contrattacco su Instagram, scagliandosi come una furia contro quello che un tempo era stato un compagno. Il post non è ovviamente passato inosservato, generando non poca curiosità fra gli utenti dei social netwok. Ma cerchiamo di capire che cosa è successo.

L'affondo di Cassano

Antonio Cassano non ha avuto parole tenere nei confronti dell'ex compagno di dirette su Twitch. Raggiunto da Valerio Staffelli a margine di una partita di padel giocata con Lele Adani e Nicola Ventola, l'ex talento di Bari vecchia è tornato a parlare di Vieri. In realtà, Fantantonio doveva ricevere il 21° Tapiro d'oro per l'ennesimo botta e risposta con Rafael Leão, calciatore del Milan. Ma l'occasione era troppo ghiotta per non tirare in ballo anche l'ex amico. "Di quel tizio non parlo più, è un capitolo chiuso. Ma i risultati che stiamo ottenendo ora sono migliori di prima: prima eravamo tre fuoriclasse più un altro, ora siamo fuoriclasse e basta" .

Questo attacco risale a tre giorni fa, ma sui social in molti sono convinti che a far scattare Bobo Vieri siano state anche altre dichiarazioni. Lo scorso ottobre, durante il podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, Cassano aveva affermato: "Il tradimento è la cosa peggiore nella vita, una cosa che non accetto. A quella persona là non voglio dare importanza e per me è un capitolo chiuso, non lo chiamerò neanche più per nome ". E, ancora, rivolgendosi direttamente a Vieri: " Pensavi di essere il più forte? Invece lo siamo noi tre. Sei convinto? Vai da solo e ti attacchi, adesso non ti segue neanche tua madre".

La sfuriata di Vieri

Furibondo per l'ennesimo attacco dell'ex collega, Bobo Vieri ha deciso di farsi sentire su Instagram. L'ex attaccante, visibilmente incollerito, non ha risparmiato parole velenose nei confronti di quello che un tempo considerava un grande amico.

Caro Cassano, ti devi solo vergognare! Non permetterti di nominare mia madre! Impara a parlare. Chi parla di famiglia e genitori altrui non vale niente! Pensa a fare la tua vita! Vergognati"

, ha dichiarato, non riuscendo a trattenere la rabbia.