Nuovo scontro di Vieri con Adani e Cassano: "Per me non esistono più"

C'erano una volta quattro amici che avevano fondato la "Bobo-tv", poi il rapporto d'amicizia e stima reciproca si è spezzato irrimediabilmente: da un parte Christian Vieri, dall'altro Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola che hanno continuato con il nuovo format "Viva el Futbol". Gira e rigira, però, senza mai nominarsi capita che continuino a far riferimento al tempo che fu come ha di recente dichiarato Vieri al Corriere della Sera che non ha di certo riservato parole dolci agli ex amici.

Le parole di Vieri

Deve essere successo qualcosa di molto grave, ultimamente, a cui l'ex calciatore di 51 anni nato a Bologna non ha fatto esplicitamente riferimento ma non ha mandato giù specialmente alcune esternazioni di Adani e Cassano come gli è stato chiesto in sede di intervista. " Ho sentito parlare troppo e a sproposito, sia di me che della mia famiglia, e la mia famiglia non deve essere mai toccata, da nessuno", ha dichiarato al quotidiano ma questa volta, a differenza di altre, parla della sua famiglia: cosa può essere successo?

Di recente Cassano, ad esempio, in un podcast online sulla fine della Bobo tv, oltre a sottolineare il fatto di non volerlo più chiamare per nome ha spiegato il suo punto di vista sulla scelta fatta dall'ex amico. " Ti sei convinto? Vai da solo, non ti segue più nemmeno tua madre a casa adesso ". Attenzione, questa è soltanto una ipotesi sul perché Vieri abbia sottolineato che la sua famiglia non debba essere toccata, potrebbe essere successo dell'altro che solo il diretto interessato può svelare. " Io ci avevo già messo un punto quando ho fatto il comunicato stampa, e infatti non ne ho più parlato. Per me non esistono più", ha aggiunto Vieri.

Il pensiero sulla Nazionale

Parlando di argomenti più leggeri, al Corriere gli è stato chiesto un parere sulla nuova Nazionale di Spalletti, certamente più fresca e convincente di quella vista agli Europei di Germania la scorsa estate. " Di certo siamo ripartiti bene dopo un Europeo senza idee, senza niente che aveva forse allontanato anche i tifosi dalla maglia azzurra", ha dichiarato, spiegando l'effetto Retegui che all'Atalanta può contare su " uno dei più grandi tecnici del mondo " e Daniel Maldini, esploso nelle ultime settimane con qualità tecniche che Vieri reputa " notevoli, è un giocatore diverso da tutti gli altri attaccanti che abbiamo" .

Le parole su Conte

Un altro passaggio significativo è stato l'elogio per Antonio Conte che ha ritato su il Napoli dalle macerie in cui si è ritrovato appena pochi mesi dopo aver vinto uno storico scudetto e l'importanza di non partecipare alle competizioni europee

La squadra è libera, può lavorare tutta la settimana, ed è l’ideale in una fase di costruzione, di ripartenza. Sì, non ho dubbi: il Napoli lotterà per lo scudetto"

e concentrarsi interamente sulla Serie A. "