Aperimercato: De Ketelaere risorge da Gasp? Kamada per il Sarri furioso

Ci sono un belga, un giapponese e un colombiano: no, non è l'incipit di una discutibile freddura estiva. Si tratta, piuttosto, degli scenari di mercato più roventi sul fronte della Serie A. Perché mentre incalzano le suggestioni balneari, con il compagno di sdraio che ha improvvisamente preso una laurea ed un master in direzione sportiva e il bagnino che snocciola cifre sugli ingaggi, c'è anche chi fa sul serio. L'Atalanta, per esempio, dopo aver molto incassato è pronta a rinforzarsi ulteriormente davanti. Pare infatti ad un passo il milanista De Ketelaere, un primo anno a dir poco appannato a San Siro: la Dea avrebbe superato anche l'agguerrita concorrenza della Real Sociedad. Anche a Firenze fervono grandi manovre: il difensore Yerry Mina sosterrà a breve le visite mediche e lo stesso percorso potrebbe farlo il portiere polacco Kamil Grabara, candidato a diventare il nuovo titolare gigliato. Se Firenze ride, la Roma biancoceleste pare aver smesso di piangere: dopo le presunte scintille tra Sarri e Lotito il tecnico riceve in dote un nipponico dai piedi educati e lo sguardo sempre alto: Daichi Kamada dovrebbe spuntare a corsa lungo il Tevere da un momento all'altro.

Atalanta/De Ketalaere

Gasp, si sa, è un formidabile allevatore di mezzepunte. Per le sue mani anche un talento discontinuo rischia di diventare dirompente. Citofonare a Josip Ilicic per credere. Dev'essere quello che ha pensato anche Charles De Ketelaere, ectoplasmatico nel primo anno in rossonero, pronto a rilanciarsi adesso. Al diavolo la Real Sociedad. Principio di accordo tra i club sulla base di 3 milioni di prestito oneroso, più diritto di riscatto a 23. Il belga sta già sulla corsia di sorpasso in direzione Bergamo.

Fiorentina/Grabara e Mina

Ok, si chiama come la tigre di Cremona, però non ha mai cantato alla Busssola. Più facile che abbia intonato un qualche motivetto colombiano in una serata senza pretese, di quelle tra amici di vecchia data a Medellin. Yerry Mina sta arrivando a Firenze per fare le visite mediche. Ex Barcellona, svincolato dall'Everton, titolare della sua nazionale. Prima riserva o potenziale titolare, a seconda del destino di Martinez Quarta. Per lui accordo annuale con opzione sul secondo legata a obiettivi. Sulle rive dell'Arno attendono anche un gigantesco polacco: Kamil Grabara del Copenaghen è l'indiziato numero uno per prendere la residenza tra i pali viola. Sei milioni di euro tintinnanti ai danesi. Altro che parole, parole, parole.

Lazio/Kamada

Tanto tuonò che piovvero gocce di rugiada giapponese. Sarri - che i meglio informati hanno descritto in settimana imbufalito al pari di un qualsiasi toscano non di capoluogo quando gli dicono "Ah, ma quindi stai vicino a Firenze" - riceve in dote un giocatore eclettico, tecnicamente dotato oltre la media, duttile al punto da poter interpretare almeno tre ruoli: regista, mezzala, trequartista. Sintomo che gli strilli devono essere serviti a qualcosa. Quattro milioni per due anni più un'opzione per il terzo. Ora si tratta di tradurre il manifesto del sarrismo in lingua nipponica. Più facile che parlare con Lotito, sicuramente.

Inter/Sommer-Scamacca

Luce verde a centrocampo, arancione in porta, profondo rosso in attacco. L'inter ha incassato il sì di Sommer, ma il Bayern ancora non lo molla. Telenovela che comincia a diventare frizzante come una replica della terza stagione di Un posto al sole quando stai trangugiando la cena. Nel frattempo Marotta prova a virare sull'attacco: i nerazzurri hanno offerto 22 milioni + 3 di bonus per Scamacca, ma il West Ham ne pretende almeno 30. Qui il rischio è la trasmutazione genetica in Rick di Beautiful, della punta, del ds e di chi lo aspetta al Fantacalcio.