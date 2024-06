Apoteosi Carrarese, Finotto regala ai toscani la Serie B: Vicenza sconfitto 1-0

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo settantasei anni di assenza la Carrarese torna in Serie B. Gli uomini di Antonio Calabro vincono 1-0 la finale di ritorno dei playoff di Serie C grazie alla rete di Finotto al 6' di gioco contro il Vicenza e, complice lo 0-0 della sfida di andata, centrano uno storico trionfo. Dopo il gol in avvio non si è fatta attendere la reazione degli ospiti alla disperata ricerca del pari ma ai padroni di casa non sono, di certo, mancate le occasioni per raddoppiare e chiudere a doppia mandata il discorso qualificazione. La fase a cardiopalma del match, come spesso accade in queste sfide, c'è stata nel finale, con un Vicenza totalmente votato all'attacco e una Carrarese chiusa dietro e pronta a ripartire. Dopo oltre 7' di recupero che sono sembrati interminabili, il triplice fischio del direttore di gara ha sancito il boato dello stadio dei "Marmi". La squadra ha dimostrato grande solidità e intelligenza tattica, riuscendo a gestire la pressione del Vicenza e capitalizzando le occasioni avute. Il successo corona un percorso ai playoff esaltante e contro avversari ostici, il Benevento su tutti.

Il 9 giugno 2024 si appresta a diventare un giorno che resterà impresso nella storia del club. La Carrarese, infatti, non ha mai partecipato alla Serie A e, dopo alcune stagioni nel girone A di Serie B nel dopoguerra, ha sempre oscillato fra la terza serie e i dilettanti. Dopo un avvio di stagione altalenante con Alessandro Dal Canto in panchina, la dirigenza giallazzurra ha deciso di cambiare tecnico puntando su Antonio Calabro. Il tecnico di Galatina ha chiuso il girone B di Serie C al terzo posto con 73 punti, figli di 21 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte. I gol all'attivo sono stati 54, mentre quelli subiti solamente 30. I toscani hanno centrato i playoff partendo dagli ottavi di finale e, dopo aver battuto il Perugia, hanno eliminato dapprima la Juventus U23 nei quarti e poi il Benevento in semifinale.

Dopo una gara a reti inviolate nella finale di andata in terra veneta, gli uomini di Calabri grazie a Finotto sono riusciti a centrare una promozione da vera e proprua outsider, dimostrando come i playoff della terza serie siano un campionato a parte rispetto alla stagione sportiva disputata, dove, oltre all'organizzazione tattica, serve anche soprattutto una spinta - e una voglia - maggiore rispetto agli avversari. E dove, molto spesso, non esistono schemi ma solo cuore e passione.