"Applaude anche Sarkozy!". La gaffe dei cronisti Rai: sui social si scatenano

Serata piena di emozioni quella di ieri, con la semifinale Francia-Marocco che ha tenuto i tifosi di tutto il mondo attaccati allo schermo. Tra le esultanze, o le lacrime, del match, non è sfuggita allo spettatore più attento l'incredibile gaffe dei due commentatori della Rai Antonio Di Gennaro e Alberto Rimedio.

Mentre le telecamere riprendevano la gioia dei tifosi francesi presenti allo stadio e dei giocatori in campo subito dopo il secondo gol dei Bleus, c'è stato un momento di imbarazzo quando l'obiettivo si è spostato sul presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron.

" La deviazione fa sì che la palla arrivi a Kolo Muani che accompagna benissimo l’azione ", commenta il cronista ed ex calciatore Antonio Di Gennaro. " Applaude anche Sarkozy… Oh, scusate, Macron! ", aggiunge, mentre le videocamere inquadrano il presidente francese intento a festeggiare come tutti gli altri.

Uno scivolone clamoroso, al quale cerca subito di mettere una pezza il collega Alberto Rimedio. " Abbiamo sbagliato presidente! ", dice con ironia.

Insomma, per quanto pazzesco, si è trattato di un errore umano. Un errore per il quale i due cronisti Rai si sono subito scusati. Ma niente sfugge al duro giudizio dei social e, in brevissimo tempo, l’hashtag #Sarkozy è divenuto di tendenza su Twitter.

Tante le critiche degli internauti, che non hanno perdonato il lapsus. Si va da un neutro " I telecronisti #RAI sbagliano di tutto e di più ", a un brutale " 299 euro di canone spesi ottimamente anche stasera, è già tanto che sti due ubriaconi abbiano detto Sarkozy e non Chirac ". E ancora " Pochi risultati sono stati bugiardi come questo. (Lo sa anche "Sarkozy" in tribuna) ". " Non solo i giocatori ma anche i presidenti ", ha aggiunto un altro utente.