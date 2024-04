Arne Slot nuovo allenatore del Liverpool. Chi è l'erede di Jurgen Klopp

Arne Slot, attuale allenatore del Feyenoord, sarà il successore di Jurgen Klopp sulla panchina del Liverpool. Dopo nove anni di trofei e vittorie, infatti, il tecnico tedesco lascerà a fine giugno e al suo posto è stato scelto l'olandese, che da tre anni guida la più famosa delle tre squadre di Rotterdam attualmente in Eredivisie. Sia la Bbc che il giornalista Fabrizio Romano hanno dato, infatti, per certo l'accordo nelle scorse ore: Slot, che ha ancora due anni di contratto con il Feyenoord ed è fresco di rinnovo, si trasferirà in Inghilterra a fine giugno per guidare i Reds. Il Liverpool, per averlo, ha versato al Feyenoord un indennizzo, pari a 9,4 milioni di sterline, ossia 10,9 milioni di euro.

Lo stesso Slot aveva confermato a Espn di volere il Liverpool dicendosi "fiducioso" che sarebbe stato raggiunto un accordo tra le due parti. La scelta della dirigenza dei Reds è stata caldamente appoggiata dallo stesso Klopp che, nella conferenza stampa prima della partita contro il West Ham, ha avuto modo di dire: "Mi piace il modo in cui la sua squadra gioca a calcio. Quello che mi piace molto di lui è che vuole questo ruolo. Non lo conosco, ma alcune persone che lo conoscono dicono che è un bravo ragazzo. Quindi bravo allenatore, bravo ragazzo. Guardando all'interesse del club, se sarà questa la soluzione, se sarà lui l'uomo giusto, io ne sarò più che felice. L'unica cosa che posso dirgli è che che questo è il miglior lavoro del mondo". Parole al miele per Slot, che aveva già incassato in settimana il benestare di una colonna del Liverpool, Virgil Van Dijk, il quale aveva detto che la filosofia offensiva del tecnico olanedese potrebbe essere una buona soluzione ad Anfield.

Slot, dopo 18 anni da centrocampista fra clun medio-piccoli come il Pec Zwolle, il Nac Breda e lo Sparta Rotterdam, ha intrapreso la carriera da allenatore. Le prime esperienze sono state al Zwolle nelle giovanuli, per poi passare al Cambuur e all'Az Alkmaar come vice. Il primo incarico arriva nel 2019, quando l'Az lo vuole in prima persona sulla panchina. Nella prima stagione da allenatore si rivela essere la vera sorpesa del campionato: batte per due volte l'Ajax e riesce anche a bloccare il Manchesetr United in Europa League ma la stagione viene interrotta a causa della pandemia. Nella stagione seguenti le cose, invece, vanno nel senso opposto: la squadra arranca e a dicembre 2020 viene esonerato perchè Slot aveva già l'accordo con il Feyenoord per la stagione futura. Alla prima stagione in una delle tre squadre più forti dei Paesi Bassi, chiude terzo in campionato e centra la finale di Conference League, dove perde contro la Roma di José Mourinho. Nella scorsa stagione è sempre la Roma ad eliminarlo da una competizione europea, questa volta l'Europa League, ai quarti di finale ma il 14 maggio 2023, con due turni d'anticipo, vince l'Eredivisie a distanza di cinque anni dall'ultimo successo del club. Durante questa stagione Slot porta nuovamente il Feyenoord alle fasi ad eliminazione diretta in Europa League e anche questa volta deve arrendersi ai giallorossi di Daniele De Rossi. In campionato la squadra chiuderà, con ogni probabilità, al secondo posto alle spalle del Psv mentre conquista la Coppa nazionale in finale contro il Nec.

Adesso, per Slot, si aprono le porte della Premier League, il campionato più bello del mondo. L'olandese era stato accostato sia al Leeds che al Tottenham ma lo scorso anno preferì rinnovare con il Feyenoord e gli Spurs decisero di puntare su Ange Postecoglou. Ora c'è Anfield, la Kop, il Liverpool.

Il matrimonio è fatto, con tanto di benedizione da parte di Klopp.