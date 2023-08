Ascolti tv, il "Trofeo Silvio Berlusconi" vince il prime time su Canale 5 con quasi 3 milioni di spettatori

Canale 5 domina negli ascolti tv del martedì con la partita Monza-Milan, valida per la prima edizione del "Trofeo Silvio Berlusconi". Il match è stato seguito da 2.842.000 spettatori con il 19.6% di share. Seconda posizione per Queen Bees – Emozioni senza età su Rai1 con 2.039.000 spettatori pari al 14.3% di share. Segue poi Horizon Line – Brivido ad alta quota su Italia 1 con 1.064.000 spettatori e il 7.3% di share.

Fuori dal podio su Rai2 Filorosso ha interessato 587.000 telespettatori (share del 4,63%) mentre su La7 'In onda Estate' ne ha realizzati 577.000 (share del 4,03%). Su Rai2 il film 'Momenti di trascurabile felicità' è stato seguito da 547.000 telespettatori registrando uno share del 3,81% mentre su Rete 4 la serie 'East New York' è stata vista da 369.000 telespettatori (share del 2,39%). Chiudono gli ascolti del prime time TV8 con 'La famiglia Addams' che ha totalizzato 305.000 telespettatori (2,1% di share) e Nove con 'Hanna' con 192.000 telespettatori e uno share dell'1,4%

Vince il Milan 7-6 ai calci di rigore, dopo la conclusione 1-1 della partita. Il Milan è passato in vantaggio al 29’ con una rete di Pulisic, a cui ha fatto seguito al 32’ la rete del pareggio di Colpani, punteggio che è stato mantenuto fino alla fine dei minuti di recupero del secondo tempo. Ai rigori si va ad oltranza. Decisiva la traversa di Birindelli per il risultato finale. Medaglie per tutti i giocatori, poi il capitano Theo Hernandez ha sollevato il primo trofeo dedicato a Silvio Berlusconi.

La commozione di Galliani

Un seggiolino vuoto con le maglie di Milan e Monza, lì dove si sedeva allo stadio Silvio Berlusconi, accanto alla fidanzata Marta Fascina, alla prima uscita pubblica. In tribuna c’erano anche, il figlio di Pier Silvio, Lorenzo, il figlio Luigi Berlusconi, il fratello Paolo Berlusconi (presidente onorario del Monza), il medico di Berlusconi Alberto Zangrillo (anche presidente del Genoa). La commozione di Adriano Galliani, storico braccio destro, e l’esultanza al gol del Monza insieme a Pier Silvio.

Ma anche l’omaggio dei 17mila dell’U-Power Stadium, lo striscione rosso portato in campo dalle giovanili (Due squadre un presidente, per sempre nel cuore. Grazie Silvio) . La prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi è stato un lungo omaggio all’ex presidentissimo dei rossoneri e dei brianzoli. Qualcosa più di un presidente, anche per lo stesso Galliani, che lo ha ricordato come "guida e maestro per 44 anni", prima di sedersi in tribuna accanto a Pier Silvio Berlusconi. "Ho raccolto la sua eredità, da cinque anni sono presidente di una squadra leggendaria nel mondo grazie a Silvio Berlusconi", ha sottolineato il numero uno del Milan Paolo Scaroni.

L'emozione di Pier Silvio