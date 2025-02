Assaltano i treni: la follia degli ultras dell'Udinese contro i tifosi del Venezia

Ascolta ora 00:00 00:00

La polizia di Udine ha arrestato otto tifosi dell'Udinese per l'assalto al treno dei tifosi veneziani, sabato sera a Basiliano dopo la partita Udinese-Venezia. I primi accertamenti hanno consentito di procedere all'arresto in flagranza di reato di 8 persone di cui cinque austriaci, un bosniaco, residenti in Austria e un albanese ed un italiano residenti a Udine e la denuncia a piede libero di un italiano. Le ipotesi di reato per i soggetti sono state quelle di blocco ferroviario, rissa aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, utilizzo di artifizi pirotecnici e bastoni in occasione di manifestazioni sportive. Gli stessi soggetti verrà applicato anche il divieto di avvicinamento ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (Daspo).

Giornata di follia ieri a Udine, dove diverse decine di ultras friulani, supportati da molti dei supporter arrivati da Salisburgo (che sono gemellati con i bianconeri), hanno assaltato il convoglio su cui viaggiavano circa 270 tifosi del Venezia nei primi tre vagoni, oltre a 130 altri viaggiatori nelle vetture 3 e 4. A bordo c'erano anche agenti della Polfer e personale di protezione aziendale di Trenitalia. É accaduto intorno alle 18.09 dopo la fine della partita disputata al Bluenergy Stadium, vinta 3-2 dai padroni di casa.

Secondo una prima ricostruzione, gli ultras bianconeri, supportati da quelli di Salisburgo avrebbero iniziato una violenta sassaiola contro il treno. Per costringere il treno a fermarsi, sarebbero stati accesi dei fumogeni o comunque dei fuochi lungo le rotaie. Avvistando delle persone lungo i binari, il macchinista sarebbe stato costretto a "tirare la rapida", come si dice in gergo, per evitare di investirli. Appena il convoglio si è fermato, nei pressi della stazione di Basiliano, pochi minuti dopo la partenza, pare una cinquantina di ultras, che sarebbero stati incappucciati e armati anche di bastoni e manganelli, avrebbero assaltato alcune carrozze occupate dai supporter veneziani. Alcuni tifosi sarebbero anche saliti a bordo del treno.

Il convoglio sarebbe stato pesantemente danneggiato, con più finestrini rotti: due vetture sarebbero state chiuse in quanto giudicate impraticabili. Dopo l'arresto della corsa del treno nei pressi della stazione di Basiliano (una stazione di passaggio, in cui non era prevista una fermata), dal convoglio sarebbero scesi diversi tifosi del Venezia, che si sarebbero quindi scontrati con i supporter dell'Udinese sui binari e sulle banchine. Gli scontri sarebbero stati violenti, ma sarebbero durati pochi minuti, perché è arrivato l'elicottero della Polizia e sono intervenuti gli agenti che hanno interrotto i tafferugli.

A quanto confermato dalla Questura di Udine, sarebbero rimaste ferite alcune persone, fra cui sicuramente un tifoso del Venezia, un supporter austriaco dell'Udinese, oltre a quattro o cinque ultras bianconeri, che sarebbero rimasti feriti in modo lieve.

Alcuni sarebbero anche stati colpiti in testa. Due sarebbero quelli più gravi, che non sarebbero in pericolo di vita. Hanno riportato delle conseguenze anche un paio di poliziotti, che sono ricorsi alle cure mediche una volta terminate le attività di accertamento.