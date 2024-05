Atalanta e Gasperini al bivio: qual è adesso il futuro del tecnico

La storica vittoria per l'Atalanta e il calcio italiano (la prima da quando il trofeo si chiama Europa League) contro il Bayer Leverkusen in terra irlandese è ancora troppo fresca per fermare i festeggiamenti e gli applausi alla società del presidente Antonio Percassi e al suo condottiero, Gian Piero Gasperini, che alza il primo e meritatissimo trofeo della sua carriera dopo un cammino europeo incredibile in cui ha stravinto contro tutte le grandi che ha incontrato. L'impresa vale i titoloni sui giornali italiani e stranieri ma anche l'interrogativo più importante: adesso che succede? Il Gasp rimarrà con la Dea o lascerà da vincitore?

Le parole di Gasperini

Il futuro è oggi: in diretta ai microfoni di Sky Sport, al termine della gara e dopo aver alzato la coppa al cielo, Gasperini lascia aperta la possibilità di rimanere a Bergamo ma anche qualche pensiero in più, a mente fredda, sulla strada che deciderà percorrere. " Se resto all'Atalanta? Mi trovo in una situazione dove tu hai una moglie con dei figli e trovi una donna bellissima ", dice sorridendo a mo' di battuta. È chiaro che moglie e i figli sono l'Atalanta, la donna bellissima le eventuali offerte ghiotte e allettanti che potrebbero arrivare chissà da dove.

Prima di tornare a parlare del suo futuro, il tecnico ha ringraziato società, tifosi e " tutti quelli che mi hanno fatto fare questo lavoro. Poi qui a Bergamo mi hanno fatto lavorare con grande fiducia. A volte sono un po' pesante me ne rendo conto, ma ho sempre l'ambizione di fare qualcosa in più" . A chi l'ha intervistato dopo i festeggiamenti ha ripetuto che del suo futuro parlerà con Percassi ma con un'altra indicazione ben precisa che può essere anche soltanto un dato di fatto, non necessariamente un addio. " Se uno dovesse trovare un momento per uscire è questo, da vincente. Vincere come ha vinto l'Atalanta, senza debiti, penso sia una grande modo di trionfare. Dedico questa vittoria alla città di Bergamo ".

Le parole di Percassi