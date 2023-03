Le augurano l'aborto per un gol: l'odio choc contro la moglie di Berardi

Che ai tifosi della Roma proprio non fosse andata giù la sconfitta subita in casa ad opera del Sassuolo nell'ultima giornata di campionato di Serie A, così come il fatto di aver lasciato ancora una volta per strada dei punti determinati per la corsa ai posti che assegnano la qualificazione alla prossima edizione di Champions League, non è certo un mistero. Ma che per la frustrazione qualcuno arrivasse addirittura ad augurare l'aborto a Francesca Fantuzzi, moglie incinta di Domenico Berardi, diventa purtroppo l'ennesimo episodio di odio e vergogna social.

La partita

Al termine dei 90 minuti della ventiseiesima giornata di campionato, quindi, il Sassuolo porta a casa i tre punti, sconfiggendo i giallorossi per 4 a 3. Tra gli episodi che hanno contribuito a determinare questo risultato anche il rigore assegnato al Sassuolo con tanto di cartellino rosso a Kumbulla. Tre a uno per i neroverdi, con Berardi che segna dagli undici metri, e 11 uomini contro 10 alla fine del primo tempo: un episodio di certo determinante per il risultato finale del match.

Quando, tuttavia, si travalica l'aspetto puramente sportivo e agonistico, entrando nella vita privata di un calciatore e addirittura andandolo a colpire negli affetti più cari, non c'è var o moviola che tenga a mitigare la stupidità e la vergogna dei leoni da tastiera che dilagano sui social network.

L'augurio di aborto

A mostrare ai suoi followers i messaggi abominevoli e carichi di insulti ricevuti dopo il triplice fischio dell'incontro dell'Olimpico è Francesca Fantuzzi, moglie dell'attaccante neroverde Domenico Berardi, protagonista dell'episodio sopra citato. La donna, in dolce attesa, ha prima mostrato il gol dagli undici metri del marito poi ha fatto leggere un post lasciato da un tifoso della Roma.