Aumento di stipendio e contratto prolungato: la Juve coccola Fagioli

In un periodo sicuramente delicato, le luci in fondo al tunnel sono sicuramente più di una: il centrocampista della Juventus, Nicolò Fagioli, può tornare a sorridere dopo la strada del patteggiamento scelta con la Procura Federale e i sette mesi (invece di un periodo che poteva essere di tre anni) in cui dovrà fare a meno del campo. La collaborazione che ha mostrato sin dal primo momento e il mea culpa per aver scommesso sul calcio gli sono valsi, meritatamente, anche la fiducia della società bianconera.

Rinnovo e aumento

Secondo le indiscrezioni delle ultime ore, una volta che la squalifica sarà effettiva, Fagioli si siederà attorno a un tavolo con la dirigenza pronta a offrirgli un prolungamento contrattuale di due anni che dal 2026 guarda al 2028. Non è una cosa da poco se ci pensa che il calciatore, indispensabile anche per il suo contributo nella Juve di Allegri, salterà tutte le gare del campionato 2023/2024 eccetto Juventus-Monza prevista per il 26 maggio 2024, ultima giornata con cui si chiuderà la stagione della Serie A. Ma non è tutto perché, assieme al prolungamento del contratto, è previsto un aumento di stipendio.

Le parole di Giuntoli e Allegri

La Juve, quindi, ha scelto di intraprendere la strada della vicinanza per il suo talento facendogli sentire tutta la fiducia che ripone nel giovane ragazzo nato a Piacenza. " Fagioli? Nicolò sicuramente ha fatto un errore, pagherà per questo. Però noi gli stiamo molto vicini nel suo percorso sia tecnico che sociale ", aveva dichiarato pochi giorni fa il Direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, davanti ai microfoni di Dazn prima della gara contro il Milan vinta a San Siro. " Siamo una famiglia e quindi gli stiamo molto vicini, anche questo è un segnale di grande vicinanza ", aveva aggiunto.

La firma è soltanto questione di una manciata di giorni se non addirittura di ore: anche Allegri si era pronunciato sul caso Fagioli dichiarando che non attraverserà certamente mesi facili " ma lui sa benissimo che la società, lo staff e la squadra gli sono vicini e lo aspetteranno. Dovrà sfruttare questi mesi per lavorare sul campo e impegnarsi al di fuori: a fine maggio tornerà e avrà l'opportunità di continuare una carriera che è solamente agli inizi. Non ha neanche 23 anni: lo aspettiamo a braccia aperte" .

Gli altri rinnovi bianconeri

È un periodo molto positivo per la Juventus che ha ritrovato unità, compattezza e classifica: un solo punto la divide dall'Inter capolista. Oltre a Fagioli, tiene banco il rinnovo contrattuale previsto per Dusan Vlahovic il cui contratto, previsto in scadenza nel 2026, dovrebbe essere rinnovato per uno o due anni. Tuttosport ricorda anche che è in procinto di firmare anche Manuel Locatelli, protagonista della vittoria bianconera in casa del Milan pochi giorni fa.