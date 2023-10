Calcioscommesse, Fagioli patteggia: vicino l'accordo con la Procura

Nicolò Fagioli corre veloce verso il patteggiamento. Secondo quanto rivela la Gazzetta dello Sport, la trattativa tra i legali del calciatore e la Procura Federale è vicinissima al traguardo al punto che la fumata bianca è ormai scontata. Fino a ieri sera restava un po’ di incertezza con gli ambienti vicino al centrocampista che pensavano di poter concludere intorno ai 7-8 mesi di squalifica. È possibile, invece, che la Procura federale stia spingendo per un anno. La sensazione è che ci si possa incontrare a metà strada.

Il talento bianconero ha scelto da tempo la strada della collaborazione, aiutato e assistito dalla Juventus. Giuseppe Chiné e i suoi collaboratori sapevano tutto da tempo. Fra l’altro nei colloqui finali, del pool che assiste il giocatore ha fatto parte anche lo psichiatria Paolo Jarre, che lo segue già da due mesi. Un modo per sottolineare che il giocatore vuole rompere con il passato e sta facendo di tutto per farlo. Compreso il monitoraggio del suo conto corrente attraverso un tutor, una prescrizione indicata nel protocollo della cura.

I prossimi passi

In termini di giustizia sportiva, il patteggiamento garantisce una forte riduzione rispetto alla sanzione edittale di 3 anni. Fagioli ha infatti potuto prima abbattere della metà la pena, come da codice Figc, poi chiedere un ulteriore sconto in ragione della collaborazione prestata, quel passaggio del comma 2 dell’articolo 126 del Codice in cui si parla del possibile dimezzamento della squalifica, "ferma restando la possibilità di applicare le ulteriori diminuzioni derivanti dall’applicazione di circostanze attenuanti".

In sintesi il centrocampista bianconero può ritenere conclusa tutta la stagione in corsa. Ed è possibile dunque che possa tornare in campo all’inizio della prossima annata. Da un punto di vista formale, ci sono altri passaggi, quello con la Procura Generale dello Sport presso il Coni, che potrà formulare rilievi entro dieci giorni e il necessario via libera del presidente Gabriele Gravina che sentirà il Consiglio federale sulla questione per decidere sulla congruità della sanzione. Procedure che non mettono in discussione la strada già tracciata.

Il retroscena

Ma quando sarebbe cominciato tutto questo? Secondo il Corriere dello Sport la data della visita della polizia a casa Fagioli risale al 23 maggio scorso, dopo Empoli-Juventus (finito 4-1) e il -10 inflitto ai bianconeri. Gli inquirenti suonano alla porta del centrocampista chiedendo lumi su un incontro avuto a Torino con un "uomo sospetto" nella maxi-inchiesta della Procura sulle scommesse nei siti illegali.

Fagioli conferma subito l'appuntamento andato in scena col soggetto sotto osservazione e ammette di aver scommesso. Anche sul calcio. Immediata la consegna dei dispositivi elettronici in possesso e Juve avvisata. Poi nel mese di maggio, tutte le confessioni e i nomi di alcuni colleghi. Un lungo silenzio fino alle prime rivelazioni di Fabrizio Corona.